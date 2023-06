Jenna Ortega divulgue sa « sauce secrète » au succès dans les films d’horreur

Jenna Ortega a libéré ses talents dans le genre d’horreur projet après projet. Les fans peuvent la considérer comme la « reine du cri » moderne après avoir joué dans deux des films d’horreur les plus récents, Cri VI et X. Ortega est entré dans le genre de l’horreur avec Insidious: Chapitre 2 datant de 2013. Cependant, sa carrière d’horreur n’a pris forme qu’avec des projets ultérieurs, tels que La baby-sitter : Killer Queen, X, et 2022 Crier. Son importance croissante a été encore renforcée par la sortie mercredi de la série d’horreur et de comédie surnaturelle de Netflix.





Tout récemment, elle a été interviewée sur le segment Actors on Actors de Variety par Elle Fanning. Ici, Ortega a franchement expliqué pourquoi elle pense que le public est attiré par ses performances d’horreur. Elle a dit à Fanning que pour elle, l’ingrédient secret n’est pas le cri, comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt les émotions qu’elle transmet à travers ses expressions faciales, surtout quand elle pleure. Son authenticité dans la représentation de la détresse résonne auprès du public, le faisant se sentir plus investi dans le sort de ses personnages.

« J’aime l’horreur. L’horreur est à la maison. Les gens aiment vraiment me voir hystérique. Je ne dirais même pas que j’ai un bon cri, mais c’est juste très instinctif et je pense que j’ai un visage qui pleure vraiment laid, dont les gens se nourrissent. Si vous êtes dans un théâtre et que vous voyez quelqu’un qui a l’air atroce en pleurant, vous pensez: « Oh mec, elle est vraiment dedans. »

Jenna Ortega sauve la journée pour le genre d’horreur

Les films d’horreur ont été des entreprises lucratives pour de nombreux studios à Hollywood. C’est une source de revenus fiable dans l’industrie cinématographique, capable de générer de gros bénéfices malgré des budgets de production relativement faibles. Bien que depuis un certain temps maintenant, il semble qu’il n’y ait pas eu d’acteurs forts et convaincants qui magnétisent le public dans les théâtres pendant environ une heure de plaisir effrayant.

Dans le passé, cette bannière a été détenue par des gens comme Jamie Lee Curtis (Halloween), Heather Langenkamp (Freddy), et Sarah Michelle Gellar (Je sais ce que tu as fait l’été dernier, Scream 2). Les rôles de ces actrices sont devenus les figures déterminantes du cinéma d’horreur dans les années 80 et 90.

Ortega, bien qu’elle ait déjà bâti son nom dans le créneau de l’horreur, a vu sa carrière exploser après avoir joué dans la série d’horreur comique de Netflix. Mercredi. Bien que la série ne rentre pas parfaitement dans la catégorie horreur, la série a permis à sa base de fans de s’élargir considérablement.

Les nouveaux admirateurs du géant du streaming peuvent être considérés comme une source de nouveaux publics pour quelques-uns de ses films sortis après le succès de son émission. L’effet fan a certainement contribué au succès au box-office de X et Cri 6attirant un public principalement poussé à regarder en raison de la participation d’Ortega.

Le domaine du film d’horreur d’aujourd’hui continue de prospérer et Ortega, aux côtés d’autres talents comme Samara Weaving et Emma Roberts, dirige la nouvelle génération d’acteurs associés au genre. Bien que l’on ne sache pas comment la relation d’Ortega avec le genre évoluera, une chose est claire : le public peut s’attendre à plus de ses performances convaincantes, en particulier celles qui la mettent en scène dans des situations intenses et pénibles.