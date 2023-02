Jenna Ortega a-t-elle un coup de cœur célèbre ?

in

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Merlina est devenu le béguin des célébrités des utilisateurs de Netflix. De qui était-elle amoureuse avant de devenir célèbre ?

©GettyJenna Ortega a eu le béguin pour une célébrité quand elle était enfant.

Lorsqu’un interprète parvient à être le protagoniste d’une série de Netflix, sa popularité croît à l’échelle mondiale. De cette façon, des millions de fans à travers le monde prennent ce chiffre comme leur béguin pour les célébrités, c’est-à-dire cette personne célèbre avec qui ils ont le béguin. C’est le cas de Jenna Ortegace qui entraîne le phénomène de Merlin. Mais… De qui est-elle tombée amoureuse avant de se rencontrer ?

Sa grande exposition de mercredi, a fait tomber une bonne partie des utilisateurs de la plateforme de streaming complètement amoureux de son charisme et de son talent. C’est pourquoi beaucoup aimeraient connaître tous ses secrets, comme par exemple quelle est la célébrité qu’elle a réussi à éblouir alors qu’elle n’était qu’une enfant.

Jenna Ortega sait très bien ce que veulent ses fidèles partisans et, de cette façon, à une occasion, elle a révélé qui était son premier béguin pour les célébrités. Et bien que beaucoup s’attendaient à recevoir le nom d’une personnalité hollywoodienne bien connue en réponse, il a en fait été surpris en mentionnant une personne de 40 ans son aînée et dévouée à la politique : Barack Obama!

+ Jenna Ortega était amoureuse de Barack Obama

Jenna Ortega, la protagoniste de MerlinIl n’a que 20 ans. Pourtant, alors qu’elle était toute petite, l’ancienne présidente des États-Unis d’Amérique est devenue son grand coup de coeur. C’est ainsi qu’il l’a avoué -avec beaucoup d’humour- dans le podcast 20 Questions : On Deadline. « Quand j’étais plus jeune, Barack Obama a été mon premier coup de cœur »a avoué le chiffre de Netflix.

« J’étais obsédé par lui. Je l’ai regardé à la télé avec des yeux aimants. »il a continué. Sans aucune honte, il a terminé : « J’ai commencé à lui écrire des lettres. Voyant dans des magazines qu’il était un ami d’Oprah Winfrey, il lui a également écrit des lettres disant: « S’il vous plaît, aidez-moi à connaître Barack, ‘Barry’, peu importe comment ils l’appellent. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?