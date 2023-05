Jenna Ortega a révélé quel est son épisode préféré de Merlina

Kilian Fragrance Apple Brandy On the Rocks Eau de Parfum Refill 50 ml

Grâce à la recharge pratique, vous pouvez désormais facilement recharger votre parfum préféré Kilian Fragrance Apple Brandy On the Rocks.L'ouverture fraîche d'Apple Brandy on the Rocks révèle la personnalité du parfum : un accord distinctif d'eau-de-vie de pomme avec une harmonie fascinante de fruits croquants et de brandy - la composante de liqueur est recréée avec succès à l'aide de notes de rhum, de mousse et de vanille. Sur une base de bois de cèdre et d'ambroxan, ce parfum porte sa sophistication jusque tard dans la nuit. Apple Brandy on the Rocks capture de manière impressionnante ce qui rend la Grosse Pomme, et en particulier sa légendaire vie nocturne, si particulière : son élégance indéniable et son don pour se réinventer en permanence.Note de tête : bergamoteNote de cœur : eau-de-vie de pommeNote de base : bois de cèdre