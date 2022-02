Jenna Jameson partage une mise à jour sur sa santé après avoir été hospitalisée pour une maladie mystérieuse en disant qu’elle sortira « bientôt »

Jameson, 47 ans, a été transportée à l’hôpital le mois dernier après avoir commencé à se sentir mal. Sa partenaire Lior Bitton a déclaré qu’elle vomissait depuis quelques semaines et qu’elle souffrait beaucoup.

Incapables de trouver quoi que ce soit, les médecins ont renvoyé Jenna chez elle, mais la douleur a continué et elle a dû être réadmise.

Bitton a expliqué: « Ses muscles dans ses jambes étaient très faibles. Elle ne pouvait donc pas marcher jusqu’à la salle de bain. Elle tombait sur le chemin du retour ou vers la salle de bain, je devais la soulever et la porter au lit.

« Et puis en l’espace de deux jours, ça n’allait vraiment pas si bien, ses jambes ont commencé à ne plus la tenir, elle n’était plus capable de marcher. »