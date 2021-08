Jenna célèbre le 6e anniversaire de Poppy : « Tu es venu dans ce monde avec un rugissement »

Joyeux anniversaire, Poppy !

Jenna Bush Hager a fêté vendredi le sixième anniversaire de sa fille Poppy avec une jolie publication sur Instagram.

« Joyeux anniversaire au plus brillant, pétard, féroce et fougueux de six ans », a écrit Jenna dans la légende, partageant également un diaporama de jolies photos de famille mettant en vedette Poppy. « Vous êtes venu dans ce monde avec un rugissement et depuis lors, vous avez ajouté une effervescence à notre famille. Nous t’aimons tellement notre Poppy Lou.

La grand-mère de Poppy, l’ancienne première dame Laura Bush, a exprimé ses vœux d’anniversaire.

« Joyeux anniversaire ma chère PoppyLou », a-t-elle commenté sur le message de Jenna.

Jenna, qui partage également Mila, 8 ans, et Hal, 2 ans, avec son mari, Henry Hager, a également révélé vendredi comment sa fille cadette célébrerait sa journée spéciale.

« Elle va recevoir quelques amis. Il va faire chaud à New York, alors venez peut-être nager, tout à l’extérieur, à distance sociale, tout », a déclaré Jenna à Willie Geist à la quatrième heure de AUJOURD’HUI. « Mila est également organisatrice de fêtes pendant son temps libre, et la fête est donc un thème de pique-nique aux papillons, donc je ne sais pas ce que cela implique. »

« Elle a conçu ce concept ? Willie a demandé.

« Mila l’a fait, et Mila a dit à Poppy qu’elle allait l’apprécier, et il y a du patronage en cours par la grosse poule mouillée », a déclaré Jenna. « Mais ce sera juste cool. C’est de 15h30 à 17h30. Deux heures, pour le faire. Mais je pense que ce sera très amusant.

L’année dernière, Jenna a célébré le cinquième anniversaire de Poppy avec une publication émouvante sur Instagram en l’honneur de l’arrière-grand-père de Poppy, le regretté président George HW Bush, dont elle porte le nom. (Poppy était le surnom de l’ancien président en grandissant.)

« Joyeux anniversaire à nos Pops chéris ! » Jenna a écrit. « Vous illuminez nos vies. Comme ton homonyme ta gentillesse étonne et tu nous fais rire comme personne d’autre. Comme la vie est merveilleuse puisque tu es dans notre monde !

C’est un jour de célébrations d’anniversaire tout autour pour la famille AUJOURD’HUI. La fille de Savannah Guthrie, Vale, a eu 7 ans vendredi.

