Jenna célèbre le 2e anniversaire de son fils Hal avec de nouvelles photos — et il a tellement grandi !

C’est difficile à croire, mais le fils de Jenna Bush Hager, Hal, a déjà deux ans !

L’animateur de 45secondes.fr with Hoda & Jenna a partagé lundi une série de jolies photos du tout-petit pour célébrer son grand jour, et nous ne pouvons pas croire à quel point il grandit.

« Joyeux anniversaire à notre chéri HAL PAL ! Ton amour pour ta poule mouillée, la plage, assis dans des voitures avec papa, des lunettes et tout ce que les CAMIONS ont apporté une telle lumière à nos vies au cours des deux dernières années. Comme notre vie est merveilleuse maintenant toi êtes dans le monde. 2!!! » la mère de trois enfants a écrit.

La première photo montre Hal avec un grand sourire sur le visage alors qu’il est assis sur la plage et sent le sable entre ses mains. Dans les deuxième et troisième plans, le tout-petit rayonne de mille feux alors qu’il pose pour la caméra avec sa mère. Papa Henry Hager fait également une apparition dans le diaporama sur une photo chérie qui le montre avec Hal assis dans un camion.

En rapport

Plusieurs amis de Jenna à AUJOURD’HUI ont répondu aux commentaires pour partager leurs souhaits d’anniversaire pour Hal, y compris Savannah Guthrie.

« Cher Hal, je t’ai tenu le premier jour et je t’ai aimé chaque minute depuis. Tu es un cadeau d’en haut et nous t’aimons tellement », a écrit le co-présentateur de 45secondes.fr.

AUJOURD’HUI avec la contributrice de Hoda & Jenna, Donna Farizan a également sonné: « Joyeux anniversaire en or! 💙💙💙. »

Au cours de la 3e heure de AUJOURD’HUI lundi, Jenna a également découvert que Hal partageait un anniversaire avec le co-animateur et météorologue Dylan Dreyer !

Le mois dernier, Jenna a partagé une photo de son fils le jour de la fête des pères, et sa co-animatrice Hoda Kotb ne pouvait pas croire à quel point il avait l’air mature.

« Attends, attends, attends, attends. Attendez une minute », a-t-elle dit après avoir regardé la photo. « Ce n’est pas Hal. »

— C’est Hal, dit Jenna. «Regardez son joli visage. C’est un grand garçon maintenant.

Hal, c’est vrai, était tout sourire le jour de la fête des pères ! AUJOURD’HUI

L’année dernière, Jenna et sa famille ont célébré le premier anniversaire de Hal lors d’une visite chez ses parents dans le Maine, et c’était la première fois en huit mois que l’ancien président George W. Bush et l’ancienne première dame Laura Bush passaient du temps de qualité avec leurs petits-enfants en raison de la pandémie.

« Joyeux anniversaire au bébé de nos rêves Hal Pal. La vie est vraiment sauvage et merveilleuse avec toi dedans », a écrit Jenna sur Instagram à l’époque. « Ravi que nous ayons pu célébrer tôt avec ceux qui vous aiment le plus. »

En rapport: