Jenna Bush Hager porte le manteau de l’inauguration de son père en 2005 dans People’s Beautiful Issue

Jenna Bush Hager remet ça en 2005!

La co-animatrice AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna, 39 ans, est photographiée dans Beautiful Issue du magazine People portant un manteau ancien mais élégant qui revêt une importance particulière pour elle. Elle portait à l’origine la pièce crème avec des embellissements étincelants d’Oscar de la Renta lors de la deuxième investiture présidentielle de son père, l’ancien président George W. Bush, et ne l’a pas mise depuis, jusqu’à récemment.

Jenna Bush Hager a récemment porté à nouveau le manteau Oscar de la Renta dans lequel elle a été photographiée pour la première fois lors de la deuxième investiture présidentielle de son père en 2005. Gagnez McNamee / Getty Images

« Il a été dans une boîte quelque part à Dallas, au Texas », a-t-elle déclaré au magazine. « Ma mère l’a sauvé, et je suis tellement contente qu’elle l’ait fait. »

Jenna a également réfléchi à la façon dont sa vie a changé depuis 2005. Elle a épousé son mari Henry Hager en 2008 à l’âge de 26 ans, et ils ont trois enfants ensemble: filles Mila, 7 ans, et Poppy, 5 ans, et son fils Hal, qui aura 2 ans en août. .

«(Le manteau) ne va pas de la même façon, mais c’est magnifique parce que j’ai eu trois bébés qui me remplissent plus qu’une veste de taille 4 ne le pourrait jamais», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé lesquels de ses enfants recevraient la main, elle a dit aux gens: «Je ne sais pas, ils vont devoir se battre pour ça.

« Je voudrais peut-être le porter à nouveau! C’est une très rock star. »

Jenna et sa sœur jumelle, Barbara, photographiées sur la scène inaugurale le 20 janvier 2005, à Washington, DC Mark Wilson / Getty Images

Jenna a récemment parlé de certains de ses souvenirs d’avoir assisté aux inaugurations présidentielles. Elle est également allée voir le premier de son père en 2001 et celui de son grand-père George HW Bush quand elle avait 7 ans.

«Ma sœur et moi étions petites – nous étions en première année – et nous n’en comprenions pas tout à fait la signification», se souvient-elle dans le bulletin de Maria Shriver, The Sunday Paper. «Nous venons de voir quelqu’un que nous aimions être assermenté. Nous aimions les ballons et le défilé. Et nous sommes du Texas, donc même juste être à Washington quand il faisait froid, beau et hivernal – c’était presque comme vivre un rêve. «

