Jenna Bush Hager partage la première phrase de Hal – et c’est absolument parfait pour la fête des mères

Jenna Bush Hager a reçu le meilleur cadeau de la fête des mères: la première phrase de Hal!

Le co-animateur de 45secondes.fr a capturé la première phrase de Hal devant la caméra et ce qu’il a dit a rendu le moment encore plus spécial pour l’occasion. Dans la vidéo partagée sur Instagram, Jenna a enregistré Hal, 21 mois, alors qu’il était assis dans une poussette, berçant une paire de lunettes de soleil blanches et un gilet matelassé bleu marine.

« J’aime maman! » Hal a dit au début du clip, auquel Jenna a immédiatement répondu: « Je t’aime! »

Comme toute autre maman le ferait, Jenna a essayé d’inciter son fils à se répéter, lui demandant à plusieurs reprises: «Qu’as-tu dit?»

Il ne l’a pas redit (du moins devant la caméra), mais la preuve de sa première phrase a été documentée!

Avant la fête des mères, les deux filles de Jenna, Mila, 8 ans, et Poppy, 5 ans, se sont également assurées de célébrer la journée spéciale pour leur maman. Les deux filles ont fait une apparition dans l’épisode de vendredi de AUJOURD’HUI avec les deux filles de Hoda, Haley, 4 ans, et Hope, 2 ans, pour partager d’adorables messages vidéo pour leurs mamans.

Mila passa son bras autour de l’épaule de sa sœur alors qu’ils l’étreignaient dans le court clip. Les deux allaient et venaient, tous deux disant à leur mère: «Bonne fête des mères!» plusieurs fois.

Jenna a remarqué que son fils était porté disparu pendant le clip, mais il l’a plus que compensé avec sa toute première phrase.

Plus tôt dimanche, Jenna a partagé une photo de retour sur Instagram de sa mère, l’ancienne première dame Laura Bush, la lisant à elle et à sa sœur jumelle, Barbara Bush.

«Bonne fête des mamans à la mienne et à tous ceux qui sont ou agissent comme des mamans», a-t-elle écrit dans la légende. «Ma maman m’a appris à aimer les siestes câlinées avec un chat et un bon livre. Elle m’a appris à apprécier les petites et GRANDES choses de la nature (le rafting et la randonnée dans le Grand Canyon pour ses 60 ans était l’un de mes voyages préférés!) Son calme et sa grâce et les disques de Bob Marley étaient la bande originale de notre maison. Je t’aime maman, @laurawbush! »

En mai dernier, Jenna a révélé lors des émissions à domicile que Hal avait franchi plusieurs étapes importantes à son âge, notamment en prononçant son premier mot.

«Deux choses se sont produites avec le développement de Hal», a déclaré Jenna à sa co-animatrice de quatrième heure, Hoda Kotb. «Il peut parler, comme le dit Mila, anglais, et il sait aussi ramper. Il a appris à ramper!

Alors que sa première phrase concernait maman, disons simplement que son premier mot était un cadeau de la fête des pères pour le mari de Jenna, Henry Hager.

«Bien sûr, son premier mot a été… ‘Dada’,» dit Jenna, avec Hoda le disant avec elle, prédisant elle-même la révélation.

À l’époque, «Dada» n’était pas le seul mot de son vocabulaire. En fait, il avait aussi une salutation parfaite!

«Son autre mot préféré – c’est tellement mignon – est ‘Hiiiiiiiii!’» Dit Jenna. « Il le dit comme ça. »

En parlant de Henry, Jenna s’est également rendue sur Instagram pour fêter son anniversaire, qui coïncidait avec la fête des mères cette année!

«Heureux de partager la fête des mères avec ce mec qui rend le fait d’être une maman si amusante et remplie de joie», a écrit Jenna. « Joyeux anniversaire Hank! Tu ne verras jamais ça, mais nous avons adoré te célébrer avec un dîner en famille, une feuille de gâteau maison et un jeune homme brûlant. »