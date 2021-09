Jenna Bush Hager écrit une douce lettre à la fille nouveau-née de sa sœur Barbara

Jenna Bush Hager est une fière tante !

Jenna a partagé des photos de l’hôpital célébrant le nouveau membre de la famille Bush. Sa sœur jumelle, Barbara, et son beau-frère, Craig Coyne, ont accueilli une petite fille nommée Cora Georgia le 27 septembre 2021.

« Chère Cora Georgia », a écrit Jenna. « Aujourd’hui est le jour où j’ai rencontré ma nièce la plus belle, la plus précieuse et la plus fougueuse (un peu plus tôt que prévu !) jour où je suis tombé amoureux ! Certains cousins ​​attendent avec impatience de jouer avec toi, mais pas encore amoureux. Xx tante j »

Jenna, bien sûr, est la fière maman de Mila, 8 ans, Poppy, 6 ans, et Hal, 2 ans.

Cora Georgia est le premier enfant de Barbara et Craig. Les deux ont accueilli le nouvel ajout près de deux ans après leur mariage lors d’une cérémonie privée à Kennebunkport, dans le Maine.

« Le cœur plein, Laura et moi sommes ravis d’annoncer la naissance de notre nouvelle petite-fille », a déclaré l’ancien président George W. Bush dans un communiqué. « Cora est en bonne santé et adorable, et nous sommes fiers et reconnaissants. »

Jusqu’à présent, les grands-parents de Cora Georgia n’ont pas encore partagé de photos avec elle, mais nous ne pouvons que supposer qu’ils sont en route. Le dernier-né de la famille Bush est le quatrième petit-enfant des deux.