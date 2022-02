Jenna annonce le dernier chapitre de son club de lecture : Une nouvelle société de production !

Le club de lecture Read With Jenna de Jenna Bush Hager se transforme en quelque chose d’encore plus excitant !

Lundi, la co-animatrice de 45secondes.fr with Hoda & Jenna a annoncé qu’elle s’associait à Universal Studio Group pour créer sa propre société de production afin de transformer certains de ses livres préférés en émissions de télévision et en films.

(Universal Studio Group appartient à notre société mère, NBCUniversal.)

Jenna apparaîtra toujours dans l’émission tous les jours, mais elle a dit qu’elle était ravie de travailler sur ce projet de passion supplémentaire.

« Ce qui me rend le plus excité, c’est que j’aime tous ces auteurs, donc je veux que le plus grand nombre de spectateurs possible puisse voir leur travail », a-t-elle déclaré à sa co-animatrice, Hoda Kotb, lors de l’émission de lundi.

Tout en discutant avec Jenna de la nouvelle passionnante, Hoda a noté que le club de lecture change vraiment la vie des auteurs.

« Parfois, ils ont juste besoin de quelqu’un pour mettre en lumière leur beau travail, et c’est ce que vous faites », a-t-elle déclaré.

Depuis qu’elle a fondé son club de lecture avec AUJOURD’HUI en 2019, Jenna a mis en lumière de nombreux auteurs, et elle est prête à lancer ce dernier chapitre tout en proposant des sélections de livres incroyables aux téléspectateurs sur une base mensuelle.

« Je suis excitée et ravie de cette extension naturelle de la mission de Read with Jenna de mettre en valeur les auteurs débutants et divers », a déclaré Jenna dans un communiqué de presse. « Ce nouveau partenariat élargira la voix de ces auteurs à de nouveaux publics, et pour cela, je leur en suis reconnaissant. »

Dans le cadre de la société de production, Jenna développera et produira des projets pour plusieurs plates-formes avec Universal Studio Group, et la présidente de la société, Pearlena Igbokwe, a déclaré que le partenariat était un choix naturel.

« En tant qu’auteur et bibliophile passionnée, Jenna est particulièrement exploitée dans les histoires qui résonnent le plus avec les gens et influencent notre culture », a déclaré Igbokwe dans le communiqué de presse. « Sa passion littéraire est contagieuse et nous sommes ravis de commencer ce nouveau partenariat. »

Alors, quelle est la prochaine étape pour la société de production de Jenna ? La mère de trois enfants embauchera un cadre de l’industrie du cinéma et de la télévision pour l’aider à trouver de nouveaux auteurs d’horizons divers, et elle est ravie de voir comment l’entreprise évolue.

« Je pense que cela se fera de manière très organique, de la même manière que la construction de ce club de lecture », a-t-elle déclaré à Variety.

Jenna est peut-être encore en train de développer des plans pour sa société de production, mais elle a déjà un grand fan dans son coin : son co-animateur de quatrième heure.

« Cette entreprise est construite sur des fondations solides comme le roc. Tu vas être incroyable », lui a dit Hoda.