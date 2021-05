Jenna a les larmes aux yeux alors que Hoda se souvient de la première fois qu’elle a dit qu’elle était maman

Le moment s’est produit il y a quatre ans, mais il fait encore pleurer les yeux d’Hoda Kotb quand elle s’en souvient.

Jenna Bush Hager n’a pas non plus pu s’empêcher d’essuyer ses propres larmes AUJOURD’HUI mardi lorsque Hoda s’est souvenue du premier jour où elle s’est réveillée en tant que mère à 52 ans après qu’elle et son fiancé Joel Schiffman aient adopté leur fille, Haley Joy, en 2017.

Hoda se souvient avoir couru dans une pharmacie voisine pour acheter du lait lorsqu’une simple question d’un inconnu lui apporta une bouffée de joie.

En rapport

« Les gens toujours, la première question (est) » Avez-vous des enfants? » C’est la première question, et je dis toujours «Oh mes nièces, je les aime tellement», je parle toujours de mes nièces », a déclaré Hoda. «Et littéralement, je me suis arrêté quand cette femme m’a demandé: ‘Avez-vous des enfants?’ Et je l’ai regardée et je me suis dit: «Ouais, c’est vrai. Comme je ne pouvais pas croire que je le disais, je me suis dit: « Oui, j’ai une fille, oui. »

« Et juste pour dire les mots à haute voix, nous parlons de dire quelque chose à voix haute, c’était tellement émouvant. »

Jenna, qui est mère de trois enfants, est devenue émotive à la pensée de ce moment spécial après se souvenir de «l’adrénaline et l’épuisement» et «l’excitation» de quand elle a eu son premier enfant, Mila, qui a maintenant 8 ans.

Elle a également rappelé comment sa sœur jumelle, Barbara, qui n’a pas d’enfants, traite souvent de la même question que Hoda avait été posée à plusieurs reprises au fil des ans. Elle a siégé aux côtés de Barbara lors d’événements publics sur scène et a vu sa sœur se faire demander si elle avait des enfants.

« J’ai ressenti sa douleur parce qu’elle les voulait, j’en suis sûre », a déclaré Jenna.

Cette simple question est devenue une question de bonheur pour Hoda après avoir accueilli Haley, puis adopté sa fille cadette, Hope, en 2019.

«Je suis sûre que c’était une question qui pouvait faire mal, tout d’un coup…» dit Jenna à propos du changement.

« Tu étais tellement ravi de le dire à voix haute, » confirma Hoda.

En rapport: