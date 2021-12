Jeffrey Zients cible les non vaccinés lors d’un point de presse sur la réponse COVID de la Maison Blanche

Cela fait presque un mois que la variante Omicron du SRAS-CoV-2 a été découverte, et COVID-19 a connu une augmentation massive aux États-Unis, atteignant de nouveaux nombres de cas quotidiens que nous n’avons pas vus depuis cet été.

Alors que tout le monde se prépare à ce qui pourrait se passer ensuite – les craintes d’un deuxième verrouillage et ce que cela pourrait signifier pour l’économie – l’équipe d’intervention COVID de la Maison Blanche a publié des déclarations lors d’un point de presse qui étaient au mieux controversées.

Jeffrey Zients a mis en garde les non vaccinés contre « un hiver de maladie grave et de mort » pour eux et leurs familles

Jeffrey Zients est l’actuel coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche et a ouvert le point de presse de la Maison Blanche le 17 décembre où lui, le Dr Rochelle Walensky – le directeur des Centers for Disease Control and Prevention – et le Dr Anthony Fauci, ont parlé du nouvelle variante Omicron, vaccins et ce que tout cela signifie pour l’Amérique.

« Aujourd’hui, le Dr Walensky donnera un aperçu de l’état de la pandémie et des nouvelles pratiques qui aideront à garder les écoles ouvertes », a ouvert Zients, « et le Dr Fauci fournira une mise à jour sur les dernières sciences et l’importance des boosters. «

« Mais avant de commencer, je veux parler de la façon dont nous devrions penser à ce moment. »

Zients voulait discuter du vaccin et de la chance que nous avons d’avoir maintenant les vaccins que nous n’avions pas il y a un an – comment les vaccins et les rappels aideront à contenir la variante Omicron.

« Nos vaccins agissent contre Omicron, en particulier pour les personnes qui reçoivent des rappels lorsqu’elles sont éligibles », a-t-il déclaré. « Si vous êtes vacciné, vous pourriez être testé positif. Mais si vous contractez COVID, votre cas sera probablement asymptomatique ou léger. »

Les vaccins et les rappels COVID continuent de prouver leur efficacité dans la prévention des maladies graves lors de la contraction du virus, même avec toutes les nouvelles variantes qui continuent d’apparaître.

« Nous avons l’intention de ne pas laisser Omicron perturber le travail et l’école des vaccinés. Vous avez fait la bonne chose, et nous allons nous en sortir », a-t-il poursuivi.

Selon les informations du CDC, environ 61% de la population américaine a été vaccinée, ce qui équivaut à plus de 200 millions d’Américains – mais ce n’est toujours pas assez.

Après avoir applaudi ceux qui sont vaccinés pour avoir aidé à lutter contre la pandémie et à empêcher une deuxième vague de fermetures et de blocages, Zients avait un message pour les non vaccinés.

« Pour les non vaccinés », a-t-il déclaré, « vous envisagez un hiver de maladies graves et de décès pour vous-mêmes, vos familles et les hôpitaux que vous pourriez bientôt submerger. »

Un avertissement sévère pour ceux qui ne sont pas vaccinés qui causeront des maladies et des décès plus répandus en raison du virus en constante évolution qui ne fait que devenir de plus en plus infectieux.

Après le briefing, de nombreux Américains ont été stupéfaits par la déclaration de Zients, même ceux qui n’en étaient pas la cible.

« C’est pour qui ? Les Américains non vaccinés ne seront pas convaincus par des messages comme celui-ci », a déclaré Olivia Nuzzi, correspondante à Washington pour le New York Magazine.

Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont d’accord avec la déclaration et renforcent la division et la politisation d’une pandémie mondiale.

Si les personnes non vaccinées ne croient pas qu’elles vont être blessées ou blesser d’autres personnes à cause du virus, les avertir qu’elles le feront n’aidera pas à résoudre le problème.

Joe Biden devrait publier une déclaration et parler de son plan d’hiver avec le pays mardi, car beaucoup se demandent ce que Omicron a en réserve pour le reste du pays.

