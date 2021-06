Jeffrey Epstein était-il gay ? Ce que John McAfee & FBI Records ont dit à propos de sa sexualité

Les relations et les penchants sexuels de Jeffrey Epstein sont à nouveau examinés de près dans les nouvelles docuseries « Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell ».

La nature de la relation d’Epstein avec Ghislaine Maxwell a longtemps été un sujet de débat et les docuseries révèlent que même les femmes qui ont accusé Epstein d’agression sexuelle et Maxwell d’être son co-conspirateur dans le trafic sexuel étaient perplexes quant à l’état de leur relation.

Une partie de la confusion autour des relations d’Epstein a donné lieu à des théories sur sa sexualité, certains affirmant que l’homme d’affaires en disgrâce était gay.

Jeffrey Epstein était-il gay ?

La théorie du complot selon laquelle Epstein était gay ou bisexuel est largement basée sur des allégations non fondées, comme de nombreuses théories concernant le délinquant sexuel condamné.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens en sont venus à spéculer sur la sexualité d’Epstein.

Des preuves prétendument obtenues à partir du dossier du FBI d’Epstein suggèrent qu’il était peut-être gay.

Les notes qui auraient été prises au cours de l’enquête du FBI sur les crimes d’Epstein contiennent un écrit qui semble dire : « La rumeur veut que JE soit gay ».

La note n’élabore pas sur la théorie, ni ne vérifie l’allégation ni n’explique sa place dans l’enquête.

John McAfee a affirmé qu’Epstein était gay.

L’homme d’affaires et programmeur John McAfee, dont la mort mystérieuse dans une cellule de prison de Barcelone le 23 juin donne également lieu à de multiples théories du complot, a une fois suscité des rumeurs selon lesquelles Epstein était gay en 2020 dans un tweet.

McAfee n’a fourni aucune explication sur la façon dont il est arrivé à cette conclusion, et il n’est pas clair si McAfee et Epstein avaient une relation personnelle.

McAfee était connu pour avoir fait des déclarations farfelues en ligne et a exprimé sa conviction qu’Epstein ne s’était pas suicidé, comme l’a déclaré un médecin légiste.

McAfee se serait suicidé en prison en attendant son extradition vers les États-Unis pour évasion fiscale. Des doutes similaires sur la mort de McAfee se répandent à la suite de son décès, alimentés en grande partie par sa propre histoire sur Twitter.

La blogueuse Xeni Jardin dit qu’Epstein était gay et que Ghislaine Maxwell l’est aussi.

En 2021, Xeni Jardin, commentatrice et journaliste web, a ajouté aux soupçons autour de la sexualité d’Epstein en affirmant que Maxwell et l’homme d’affaires controversé étaient tous les deux homosexuels.

Jardin a affirmé que des sources proches du couple lui avaient fait part de cette rumeur. La seule autre preuve qu’elle a fournie était que l’amour d’Epstein pour les robes monogrammées et la haine de Maxwell pour les robes, qui, selon elle, indiquaient leur sexualité.

Ceci, bien sûr, est basé sur des stéréotypes superficiels sur le lien entre les choix de mode et la sexualité.

Son point de vue a été largement critiqué sur les réseaux sociaux et, compte tenu de ce que nous savons des crimes d’Epstein et de ses préférences sexuelles dérangeantes, il est probablement inexact de considérer son sens de l’habillement comme un indicateur de sa sexualité plutôt que comme un indicateur de ses autres anomalies.

Epstein est soupçonné d’avoir une relation amoureuse avec Leslie Wexner.

Les réponses aux affirmations de Jardin et de McAfee comprenaient des références à l’ancien cadre de Victoria’s Secret, Les Wexner.

Wexner est connu pour avoir eu des liens avec Epstein, généralement sous la forme d’une relation d’affaires ou d’une amitié tout au plus.

Cependant, certains soupçonnent que le couple pourrait avoir été dans une relation amoureuse.

Un utilisateur de Reddit a affirmé que son oncle travaillait avec Epstein et Wexner et était au courant d’une rumeur de partenariat romantique entre eux.

Epstein a fait des remarques troublantes sur l’homosexualité.

Avant sa mort, Epstein a accordé une interview effrayante au New York Times dans laquelle il a tenté de justifier ses abus envers les adolescentes en les comparant à l’homosexualité.

« [Epstein] a déclaré que la criminalisation des relations sexuelles avec des adolescentes était une aberration culturelle et qu’à certains moments de l’histoire, c’était parfaitement acceptable. Il a souligné que l’homosexualité avait longtemps été considérée comme un crime et était toujours passible de la peine de mort dans certaines parties du monde.

Il a également affirmé que « tout le monde a ses secrets » tout en faisant référence à sa capacité à acquérir des informations et à ses collègues de l’échelon supérieur.

Le parallèle inexact entre les relations sexuelles non consensuelles avec des mineurs et les relations homosexuelles qui étaient autrefois considérées comme « mauvaises » reflète l’absence totale de remords d’Epstein pour ses actions.

Les commentaires reflètent probablement mieux le manque de connaissances d’Epstein sur l’homosexualité plutôt que d’indiquer sa propre sexualité.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.