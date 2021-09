Jeffrey Dean Morgan veut une série de suites Negan après The Walking Dead

Avec Les morts qui marchent se terminant l’année prochaine, l’attention s’est déjà tournée vers les retombées potentielles que nous pourrions voir venir de l’univers de Robert Kirkman. Cela a déjà un certain nombre d’émissions et de films en préparation, ainsi que des séries comme The Walking Dead : le monde au-delà et Craindre le mort-vivant. En ce qui concerne les personnages préférés des fans qui pourraient voir leurs histoires continuer après la fin de la série principale, Jeffrey Dean Morgan serait plus qu’heureux de voir l’histoire de Negan continuer, mais serait plus intéressé à faire une suite plutôt qu’une préquelle avec le personnage.

Lorsque Negan a fait sa première apparition dans la série, cela a été une bénédiction mitigée pour Les morts qui marchent, donnant à la série l’un de ses meilleurs épisodes mais créant également un tel pic que la série ne s’est jamais vraiment rétablie, ce qui a conduit à des notes de plus en plus mitigées et à des chiffres d’audience en baisse. Cependant, après avoir passé plusieurs saisons en tant que personnage d’amour-à-haine, Negan est devenu l’un de ces personnages qui parvient à gagner leur rédemption, et – presque – tous leurs méfaits antérieurs sont oubliés au fil du temps. Maintenant que la série touche à sa fin, Jeffrey Dean Morgan croit qu’il y a encore des histoires de Negan à raconter dans l’univers de Les morts qui marchent, et à la suite de l’épisode précédent de la série « Here’s Negan », Morgan a confirmé qu’il y avait des discussions pour une série dérivée complète.

« Il y a eu des discussions avec moi et les gens du réseau », a déclaré Morgan dans une interview avec TVLine. « Nous verrons. Je veux dire, Negan pourrait encore trouver son chemin six pieds sous terre [before Season 11 concludes], donc cela pourrait être un problème à moins qu’il ne s’agisse d’une préquelle. Mais il y a encore des histoires à raconter avec Negan. Je sais en quelque sorte comment la saison s’est déroulée jusqu’à présent, et nous ouvrons des fenêtres ici et là qui se prêteraient à plus d’histoires de Negan. »

Negan est l’un de ces personnages que les acteurs aiment jouer ; il secoue la série, il a les meilleures répliques et, par-dessus tout, il n’est qu’un de ces personnages qui peuvent faire à peu près tout ce qu’il veut avec qui il veut – enfin, pour un temps au moins. Morgan ne pourrait pas être plus heureux dans le rôle, c’est probablement pourquoi il hésite encore à laisser Negan partir.

« J’aime Negan », a-t-il poursuivi. « Il y a une opportunité incroyable de plonger beaucoup plus profondément dans cet homme qui, je pense, est devenu très intéressant ces dernières années. Je ne suis certainement pas opposé à le garder en vie un peu plus longtemps et à en savoir plus sur lui. Je serai très honnête avec vous, si je devais faire plus, j’aimerais avancer avec l’histoire et non pas en arrière. J’ai adoré ce que nous avons montré [of his history] dans « Voici Negan », mais maintenant nous avons fait une grande partie de cette histoire. Nous pourrions faire une courte série sur la naissance des Sauveurs, ce qui serait assez intéressant, mais je suis plus impatient. Nous avons montré ces différentes facettes de Negan au cours des dernières années. Maintenant, j’aimerais voir, après la fin, ce qui lui arrivera ensuite. Je trouve cette possibilité beaucoup plus intéressante que de remonter le temps. »

La première partie de Les morts qui marchentLa dernière saison prolongée de est actuellement diffusée sur AMC le dimanche et est également disponible sur Disney +. Une série dérivée de Daryl & Carol devrait également poursuivre la franchise. Cela nous vient de TVLine.

Sujets : Les morts-vivants