Jeffrey Dean Morgan veut un spin-off autour de Negan

Certains le détestent, certains l’aiment, mais une chose est claire: l’antihéros “The Walking Dead” Negan ne laisse personne froid. Raison suffisante pour un film dérivé sur l’ancien chef des Saviors? L’acteur de Negan Jeffrey Dean Morgan dit très clairement: oui!

Le modèle de bande dessinée existe déjà avec “Negan Lives” de Robert Kirkman. Il est sorti début juillet sous la forme d’une édition spéciale pour soutenir les magasins de bandes dessinées pendant la période Corona.

Negan a beaucoup de potentiel pour un film

Pendant le “Walking Dead Family Hangouts” (via une bande dessinée), on a demandé à Morgan ce qu’il pensait d’une éventuelle adaptation cinématographique de la bande dessinée. “C’est une super petite histoire. Ce n’est qu’une petite partie d’une journée dans la vie de Negan. C’est super et j’adorerais faire le film”, a déclaré Morgan.

“J’ai toujours voulu faire un film à ce sujet et ensuite la préquelle de Negan, il y a aussi une bande dessinée. J’aimerais beaucoup faire ça.” Cependant, Morgan n’est pas convaincu que cela se produira. “Je ne sais pas si nous pourrons jamais voir le film. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas à ce sujet.”

Jeffrey Dean Morgan aime son rôle

Morgan est également satisfait du rôle de Negan dans la série “The Walking Dead”. “J’ai beaucoup de chance de pouvoir le jouer, car Negan est devenu une figure en trois dimensions. Et son scénario de rédemption était très intéressant à jouer”, explique la star de la série.

Le 5 octobre, il y a enfin une réunion avec Negan. La finale de la saison 10 de “The Walking Dead” sera enfin diffusée à cette date sur FOX.