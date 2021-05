Jeffrey Dean Morgan veut toujours jouer au Lobo de DC et peut avoir quelque chose en train de cuisiner

De jouer à Negan sur Les morts qui marchent à The Comedian dans Zack Snyder’s Gardiens, Jeffrey Dean Morgan aime clairement jouer dans des films basés sur des bandes dessinées, et il n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt, l’acteur taquinant récemment un Lobo projet dans son avenir. Morgan a proposé son nom pour le rôle de DC Lobo avant, mais maintenant, le Les morts ambulants La star est allée jusqu’à suggérer qu’il pourrait enfin réaliser son souhait, révélant que quelque chose est en train de «cuire».

« Il y a tellement de super-héros. J’aime beaucoup Lobo. Je voulais vraiment faire Lobo depuis longtemps, mais on verra. On verra, j’ai peut-être quelque chose en train de cuisiner et je te ferai savoir bientôt si ça change mais j’aime le monde des bandes dessinées et j’espère pouvoir continuer à jouer dans ce monde pendant longtemps. «

DC Lobo est un chasseur de primes intergalactique, et l’un des derniers membres survivants de la planète Czarnian … avec le reste de l’espèce anéantie par Lobo lui-même après ce qu’il a appelé une « expérience scientifique ». Bien sûr, ce n’est qu’une version de sa trame de fond. Connu pour son discours coloré et sa régénération rapide, Lobo est plus susceptible d’être une nuisance qu’une menace directe, et est souvent décrit comme un anti-héros. Apparu pour la première fois dans les années 1980, avec sa popularité culminant dans les années 90, Lobo a été créé par Roger Slifer et Keith Giffen et est devenu un grand favori des fans de DC, beaucoup espérant qu’il se dirigerait un jour vers le grand écran dans d’une manière similaire à celle de Marvel Dead Pool.

Jeffrey Dean Morgan a plusieurs crédits de bande dessinée à son nom, y compris The Walking Dead, Watchmen, The Losers et a joué Thomas Wayne en 2016 Batman v Superman: l’aube de la justice. L’acteur a eu ses espoirs Lobo pendant un certain temps, révélant en 2009 qu’il était recherché pour le rôle-titre d’un projet potentiel du réalisateur Guy Ritchie. À partir de 2018, DC Films examinerait Transformateurs Michael Bay pour diriger un Lobo film inspiré du succès de Tim Miller Dead Pool, bien qu’il n’y ait eu aucune mise à jour depuis lors.

Grâce à ses rôles précédents, il est facile de voir Morgan remplir les bottes géantes de Lobo, mais il a une compétition très intimidante entre les mains, avec gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista a récemment révélé qu’il était lui aussi en lice pour le rôle. « Je jetterais vraiment un coup d’œil à Lobo. Je serais vraiment intéressé. Je serais partout », a déclaré Bautista. Heureusement pour Morgan, Bautista vise également un rôle différent de DC, celui de Homme chauve-souris méchant Bane, « Oh, ce serait Bane toute la journée », a-t-il déclaré à propos de son entrée dans l’univers cinématographique de DC. « Je n’ai fait aucun secret à ce sujet. Je veux tellement jouer à Bane que je suis allé chez Warner Bros., j’ai eu un rendez-vous avec eux, j’ai eu un rendez-vous avec DC, j’ai franchi la porte et j’ai dit: » Je veux jouer à Bane. « Je ne plaisante pas. Ils étaient un peu comme » Woah, nous ne sommes même pas en train de lancer Bane. « J’étais comme » Je m’en fiche, je joue avec lui. «

Morgan pourrait avoir un Bautista déçu sur ses mains si ce pour quoi il prépare Lobo tourner. Cela nous vient de CinePOP.

Sujets: Lobo