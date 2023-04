Jeffrey Dean Morgan taquine la relation de Negan et Maggie dans Walking Dead: Dead City

The Walking Dead : la ville morte voit l’alliance très improbable entre l’anti-héros Negan et l’ennemie jurée Maggie, mettant le couple en mission à New York. Alors qu’ils travaillent ensemble pour une cause spécifique, la star Jeffrey Dean Morgan a taquiné que les fans ne devraient pas s’attendre à ce que leur relation tendue se rapproche plus que ce qui est strictement nécessaire.





Depuis l’arrivée de Negan dans The Walking Dead, Maggie (Lauren Cohan) a eu de nombreuses raisons de le haïr, notamment son meurtre brutal de son partenaire et du père de son enfant, Glenn. Au cours des plusieurs saisons qui ont suivi cet épisode fatidique, Maggie s’est donné pour mission de vouloir la mort de Negan, et dans la plupart des cas, le méchant brandissant une batte de baseball a rendu la pareille. Cependant, à la fin de l’émission principale, le couple est parvenu à une compréhension compromettante et leur relation sera maintenant explorée plus en détail dans la première nouvelle émission dérivée de Walking Dead. En discutant de ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle série, Morgan a déclaré HE:

« Ils ne vont pas se marier, vous voyez ce que je veux dire? Je vais le dire. C’est au mieux ténu. Ils ont besoin l’un de l’autre pour une raison très précise. Donc, Negan a probablement reculé de quelques pas dans ce la rédemption est due à la nécessité et à son instinct de survie. Ça va être une route difficile, mais descendre la 5e Avenue n’est pas si mal.





The Walking Dead sera sur les écrans pendant un certain temps

Les morts-vivants a été l’une des plus grandes propriétés de l’AMC depuis plus d’une décennie, et lorsque l’annonce a été faite que le spectacle allait se terminer, il semblait que l’histoire de zombies était prête à se perdre dans le coucher de soleil apocalyptique. Cependant, avant la diffusion de la finale de la série, l’avenir de la franchise avait déjà été annoncé, avec trois nouvelles émissions dérivées en cours de développement et d’autres en lice.

Ville morte arrivera cet été, et avec lui les personnages les plus populaires de la série principale de Negan de Jeffrey Dean Morgan. Tout le monde aime un méchant, et quand il a fait ses débuts dans la série, il n’y avait rien de plus méchant que l’homme à la chauve-souris en fil de fer barbelé nommé Lucille. Bien que le temps ait peut-être un peu adouci Negan, sa popularité en tant que l’un des meilleurs personnages de la franchise n’a pas faibli.

Donner à Negan son propre spectacle semble être une évidence, et le jumeler avec son ennemi juré Maggie promet seulement de faire de leur voyage un voyage qui présente autant de danger de l’intérieur que de l’extérieur. Il ressort clairement des bandes-annonces et des promotions du spin-off que Maggie a besoin de Negan pour l’aider à sauver son fils, mais cela ne signifie pas qu’elle va se réchauffer avec lui et il y aura toujours ce fil de doute qui le traverse. tout ce qui les oblige à compter les uns sur les autres.

The Walking Dead : la ville morte sera présenté en première sur AMC en juin.