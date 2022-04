Jeffrey Dean Morgan s’est fâché contre les fans « toxiques » de The Walking Dead

AMC

L’acteur qui incarne Negan dans la populaire série de zombies développée par Frank Darabont s’est exprimé après le départ de Melissa McBride du spin-off qu’elle allait diriger avec Norman Reedus.

©IMDBJeffrey Dean Morgan dans le rôle de Negan.

Cette semaine a été quelque peu difficile pour les plus fidèles suiveurs de Les morts qui marchentqui depuis 2010 suivent de près l’histoire qui s’est développée Franck Darabont de la bande dessinée Robert Kirkman. C’est que, au milieu de la fin qui s’annonce pour la série de AMCqui en est à sa 11e et dernière saison, il a été révélé que l’une des stars qui allait diriger un nouveau spin-off avait décidé de se retirer.

Melissa McBridequi a joué carol à travers plus de 170 épisodes de Les morts qui marchenta communiqué à la production qu’il n’allait pas pouvoir faire partie du spin-off qu’il devait mener avec Norman Reeduschargé de donner vie à Daryl. Depuis AMC Ils étaient chargés d’annoncer la nouvelle aux fans de la série à travers un communiqué expliquant les raisons de la démission, tout en prévenant qu’ils espéraient pouvoir à nouveau compter sur elle à l’avenir.

« Melissa McBride a donné vie à l’un des personnages les plus intéressants, réels, humains et populaires de l’univers de Les morts qui marchent. Malheureusement, il ne pourra pas participer au spin-off précédemment annoncé centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletierqui se déroulera et tournera en Europe cet été et sortira l’année suivante »ont-ils expliqué dans AMC. Puis ils ont complété : « Déménager en Europe est devenu logistiquement impossible pour Mélisse en ce moment. On sait que les fans seront déçus de cette nouvelle, mais l’univers de Les morts qui marchent continue de croître et de se développer de manière passionnante, et nous sommes impatients de voir carol encore dans le futur ».

Apparemment, plusieurs fans de la série ont estimé que la décision de Mc Bride C’était inacceptable, mais ils ne se sont pas contentés de l’attaquer. Certaines rumeurs indiquaient que le départ de Mc Bride conduirait à une reformulation de l’émission, qui se concentrerait désormais uniquement sur Daryl. Dans ce contexte, il semble qu’il y ait eu des adeptes qui pensaient que Norman Reedus avait quelque chose à voir avec ça et c’est pourquoi ils ont décidé de le critiquer aussi. C’est pourquoi Jeffrey Dean Morgan (Negan dans Les morts qui marchent) Il sortit pour leur répondre.

+ Paroles de Jeffrey Dean Morgan

Dans un message de Twitter qui a rassemblé plus de 23 000 aime, Morgan pris la défense de ses collègues. « Certains d’entre vous sont allés TROP loin. attaquer à la norme pour quelque chose qui n’a RIEN à voir avec ça? Mélisse a pris sa propre décision. Elle veut/a besoin d’une pause. Respectez cela. Les facteurs impliqués ne sont l’affaire de personne. la norme, qui leur a donné plus que quiconque. C’est juste de la MERDE », leur écrit-il. Le tournage du spin-off devait débuter cet été dans l’hémisphère Nord, en Europe, avec l’idée de ne sortir la série qu’en 2023. Jusqu’à présent, il n’a pas été rapporté ce qu’il adviendra de ce projet.

