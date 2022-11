Jeffrey Dean Morgan s’est cassé les deux pieds en filmant The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan a un peu souffert comme Negan dans Les morts vivants dernières saisons, et pas seulement dans le sens de son personnage. L’acteur a révélé qu’il s’était cassé les deux pieds lors du tournage de la dernière saison de la série, mais en raison d’engagements, il ne pouvait pas se faire opérer. Avec Morgan en train de filmer Les morts qui marchent retombées Ville morteil semble qu’il doive juste continuer avec ses blessures.

Morgan a d’abord parlé de s’être cassé le pied en mars alors qu’il était au milieu du tournage, et dans une récente interview avec Insider, l’acteur a expliqué exactement ce qui s’était passé. En plus d’expliquer qu’il s’est retrouvé avec une fracture capillaire aux deux pieds; il a dit que son emploi du temps ne pouvait tout simplement pas tenir dans une opération chirurgicale pour les redresser. Il a dit:

« Je pense que j’avais, honnêtement, juste des chaussures qui n’étaient pas très bonnes et je sautais, atterrissais quelques fois. Cela a commencé comme un rien, une fracture de la racine des cheveux. Et puis ça a empiré. Les os de mon talon ne sont pas J’allais me faire opérer entre la série et la nouvelle émission [Dead City]. Et j’avais environ trois mois et je suis allé en Espagne pour faire une publicité. Et j’ai eu un… [hernia], ça m’est arrivé. J’ai donc dû subir une intervention chirurgicale pour ça, et je me suis dit: ‘F—k it. Mon pied va devoir survivre.' »