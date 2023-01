Jeffrey Dean Morgan semble taquiner son casting dans Invincible

Tout juste sorti de son casting Les garçonspouvait Jeffrey Dean Morgan rejoindre une autre série de super-héros ultra-violents chez Prime Video ? Morgan, qui est peut-être mieux connu pour avoir joué Negan dans Les morts qui marchenta déjà été annoncé pour le casting de Les garçons, rejoignant la quatrième saison à venir de cette émission dans un rôle mystérieux. Dimanche, l’acteur a partagé une image sur Instagram de lui-même avec une paire de compendiums pour Invincible bandes dessinées, gracieuseté de Robert Kirkman, qui a aidé à créer les deux Invincible et Les morts qui marchent.





« Je fais un peu de lecture. Merci à (Robert Kirkman) », dit JDM dans la légende.

Bien que Morgan ne fasse aucune annonce spécifique, les fans ont rapidement supposé qu’il s’agissait d’une manière timide de révéler son casting dans l’adaptation de la série animée de Prime Video de Invincible. Ce n’est peut-être pas un hasard si Morgan pose spécifiquement avec les volumes 2 et 3 du Invincible recueils. Les saisons 2 et 3 de Invincible sont tous deux en développement actif, car l’émission avait déjà été renouvelée pour 2 saisons par Amazon. Est-ce la manière de Morgan de dire qu’il exprimera un personnage dans les prochaines saisons de la série télévisée?

Jeffrey Dean Morgan revient dans le royaume des super-héros

Le casting de Morgan Les garçons avait de nombreux fans excités, donc s’il s’avère qu’il a vraiment été choisi Invincible de plus, cela suscitera certainement un grand enthousiasme de la part de beaucoup. On ne sait toujours pas dans qui Morgan jouera Les garçons quand il entrera dans la série dans la saison 4, mais on dirait qu’il jouera un personnage dont on se souviendra, et cela en dit évidemment beaucoup compte tenu que tous les fans ont vu les trois premières saisons.

« Je dirais que son signe solaire est ‘badass’, et son signe lunaire est ‘Tu ne veux même pas le savoir' » Les garçons l’acteur Nathan Mitchell a récemment révélé le personnage de JDM, via The Movie Dweeb. « Je ne sais pas tout ce qui peut être révélé sur ce personnage, mais je pense que ce qui est cool avec cette série, c’est que nous allons toujours dans des directions différentes et que nous vous montrons différents scénarios et différents personnages d’une manière à laquelle vous ne vous attendriez pas, alors Je pense que Jeffrey Dean Morgan va jouer un rôle qui restera longtemps avec les fans. »

Les deuxième et troisième saisons de la série télévisée sont en préparation et il a été récemment confirmé que la saison 2 sera diffusée sur Prime Video plus tard cette année. Pour l’instant, vous pouvez diffuser la première saison de Invincible sur Prime Video, et gardez un œil sur Morgan dans la quatrième saison de Prime Video Les garçons ainsi que les AMC Les morts ambulants série dérivée, Les morts qui marchent: Ville mortece qui le replace dans le rôle de Negan.