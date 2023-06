Jeffrey Dean Morgan se souvient que Negan a tué Maggie dans une fuite d’images de Walking Dead

L’un des moments les plus choquants de Les morts-vivants est venu avec l’introduction de Negan, le méchant brandissant une chauve-souris joué par Jeffrey Dean Morgan. Apparu pour la première fois dans la finale de la saison 6, Negan a choisi quelqu’un à tuer dans la distribution principale des personnages, mais il ne sera révélé qu’à la première de la saison 7 qu’il s’agissait d’Abraham (Michael Cudlitz) et de Glenn (Steven Yeun). Pour garder un couvercle sur cette révélation entre les saisons, des scènes de mort alternatives ont été filmées pour chaque personnage de la programmation, juste au cas où il y aurait eu des fuites de ce tournage.





En 2016, l’une de ces scènes de mort alternatives a été divulguée en ligne. Les images divulguées révèlent que Negan a tué Maggie (Lauren Cohan) avec la chauve-souris couverte de barbelés qu’il appelle Lucille. Dans une nouvelle interview avec Emmy Magazine, Morgan et Cohan ont réfléchi à cette scène de mort, Cohan disant à sa co-vedette : « Il y a eu un moment où tu as dû me tuer. »

« J’en avais un peu marre de frapper les gens », ajoute Morgan, se rappelant comment il a dû frapper tous les personnages de la formation. « Et je me sentais mal pour les autres acteurs parce que cela a un impact émotionnel. Tout le monde a pleuré et s’est fait mordre. Et vous penseriez: » Mais personne ne verra jamais ça. C’est juste au cas où quelqu’un ferait voler un drone au-dessus de nos têtes. »

En voyant la fuite de la scène de la mort de Maggie en ligne, Morgan a poursuivi : » Quelqu’un avait été embauché pour boucler dans d’autres langues en Europe, et ils divulguaient des trucs. Nous avons réduit la fuite à une région, c’est donc le montage qui a été envoyé au personne qui fait la fuite : moi qui tue Maggie. »

« C’est plutôt cool de faire partie d’une émission qui doit tourner de fausses fins », a également observé Cohan.

Negan et Maggie sont désormais des alliés improbables dans The Walking Dead: Dead City

Maggie de Cohan a eu la chance de survivre dans le Les morts ambulants canon, bien qu’il soit venu avec la perte de Glenn. Bien que Maggie ait juré de se venger, les circonstances se sont terminées et les deux sont devenus des alliés improbables dans la toute nouvelle série dérivée. The Walking Dead : la ville morte. Ils se rendent dans un Manhattan infesté de zombies à la recherche du fils de Maggie et Glenn, Hershel, et alors qu’ils comptent l’un sur l’autre pour survivre, il reste une tension entre les deux, Negan essayant de gagner une certaine rédemption.

« Maggie se retire toujours de l’ébullition. Ce que nous regardons, c’est quand quelque chose d’irréparable se produit – quand vous perdez quelqu’un et que rien de ce que vous faites ne le ramènera jamais », dit Cohan à propos de son personnage essayant de coexister avec Negan dans le Les morts ambulants monde.

« Maggie et Negan sont connectés pour la vie maintenant », Les morts ambulants L’écrivain du personnel Eli Jorné parle également de la relation complexe des personnages. « Que ce soit dans un monde post-apocalyptique ou dans la vraie vie, comment vont-ils gérer ce chagrin, cette perte ? Comment les surmonter ? »

Nous le saurons bien assez tôt, au fur et à mesure de la nouvelle émission, The Walking Dead : la ville mortepremières le 18 juin sur AMC et AMC+.