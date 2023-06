Jeffrey Dean Morgan répond aux fans de Walking Dead qui espèrent une tournure romantique Maggie-Negan

The Walking Dead : la ville morte les fans ont bavardé et spéculé sur ce qui pourrait être une romance née entre les personnages principaux de la prochaine émission, Maggie et Negan. La pensée de ce récit fait écho à travers le fandom de la série. Les fans ont plaidé pour une tournure amoureuse inattendue entre ces deux personnages, injectant une nouvelle dynamique dans le drame post-apocalyptique.





L’intrigue pour Ville morte se déroule après le récit de la série originale et suit le voyage de Maggie et Negan à Manhattan. Leur mission ? Pour sauver le fils de Maggie, Hershel, des griffes du Croate, une figure énigmatique liée au passé de Negan. La prochaine émission plongera plus profondément dans la relation de Maggie et Negan dans la série The Walking Dead. Ce fut une connexion à la fois intense et tendue en raison des transgressions passées de Negan. Maggie a avoué qu’elle ne pouvait pas pardonner à Negan d’avoir assassiné Glenn, son mari dans la précédente série Walking Dead.

Le récit mené par les fans entre les deux personnages principaux a suscité une réponse de l’acteur jouant Negan, Jeffrey Dean Morgan. Dans une conversation avec Collider, il a partagé son amusement devant le désir des fans d’une histoire d’amour Maggie-Negan, soulignant la fascination inhérente à la danse dangereuse entre ces deux personnages, où la menace de mort plane à chaque coin de rue. Morgan et sa co-star Lauren Cohan trouvent l’idée d’un lien romantique intrigante, mais ils suggèrent également qu’il s’agit d’un développement peu probable. La tension palpable, l’histoire partagée et la menace constante de violence font de tout angle romantique plus un souhait fantaisiste qu’un scénario probable.

« Je suis incroyablement amusé par ça. Je trouve fascinant que les gens les expédient parce que quand j’ai regardé la série et quand nous avons joué ces scènes, ce qui est vraiment fascinant, c’est qu’elle pourrait me tuer à tout moment, ou il peut la tuer. Je pensais que c’était plus intéressant qu’autre chose. Mais d’autres personnes regardent ça comme, ‘Oh, hé, ils devraient être ensemble.’ Nous sommes tous les deux très amusés par tout cela. »





Naviguer dans la relation complexe entre Maggie et Negan

Une romance entre Maggie et Negan dans Ville morte semble encore plus improbable compte tenu de la nature de leur alliance et des obstacles auxquels ils sont confrontés. Le courant sous-jacent de leur relation est largement défini par l’acte de violence passé de Negan sur Glenn, un spectre qui est une source constante de tension depuis la saison 7 de Les morts-vivants. La saison 11 a vu Negan dans un processus de rédemption, une tentative d’effacer ses péchés passés. Malgré cela, la finale a vu Maggie reconnaître la place de Negan parmi les survivants.

Alors que les perspectives romantiques de Maggie et Negan semblent sombres, la direction de leur relation reste un mystère intrigant. L’histoire rend obligatoire leur alliance contre les Croates, exigeant un niveau de coopération susceptible de renforcer leur lien. Leur parcours dans Ville morte peut ne pas les conduire vers la romance, mais cela pourrait favoriser une confiance plus profonde, quelque chose qui manquait cruellement pendant leur séjour à Les morts-vivants. Le sort de leur relation sera dévoilé avec la première de The Walking Dead : la ville morte le 18 juin sur AMC.