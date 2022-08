Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting de la quatrième saison de The Boys

Récemment Première vidéo a annoncé que la star de »Les morts qui marchent », Jeffrey Dean Morgan vient d’être ajouté au casting de »Les garçons » dans sa saison 4. Le rôle de l’acteur est toujours tenu secret, mais il fera équipe avec Jensen Ackles Après avoir participé ensemble à »Supernatural », il fait ses débuts en tant que Soldier Boy dans la saison 3 de la série.

Pour célébrer la nouvelle, Prime Video a publié un mème sur ses réseaux sociaux pour marquer les débuts de Morgan dans la franchise. L’acteur est surtout connu pour jouer Negan sur »The Walking Dead » ainsi que John Winchester sur »Supernatural » où il a travaillé avec Eric Kripkele showrunner de »The Boys », qui avait précédemment expliqué qu’il y avait des conflits d’horaire qui empêchaient Morgan d’apparaître dans la saison 3.

« Morgan est actuellement à l’affiche, avec Lauren Cohan, dans le spin-off de » The Walking Dead « … Donc, en ce qui concerne la planification, je ne sais pas. Malheureusement, nous pourrions encore être déçus, car j’ai demandé, Un rôle est venu, et ma première question a été: « Eh bien, est-ce que Jeffrey est disponible? », A expliqué Kripke.

Le tournage de la saison 4 de » The Boys » est actuellement en cours au Canada, le casting marquant récemment son retour sur le plateau sur les réseaux sociaux. Plus que cela, l’actrice Erin Moriarty Il a apparemment partagé qu’il y aura des intrigues plus choquantes au cours de la prochaine saison, bien qu’il n’ait donné aucun détail ni indice. Bien que les détails de l’intrigue soient rares, les fans de « Supernatural » seront présents pour les retrouvailles tant attendues entre Morgan et Ackles.

En plus de la saison 4 de » The Boys », Prime Video développe actuellement plusieurs autres projets pour étendre l’univers Vought. Il y a actuellement une deuxième saison de la série d’anthologie »The Boys Presents : Diabolique ! » actuellement en production, ainsi qu’une série dérivée centrée sur un collège de super-héros.

Intitulé »Génération V », le projet est le premier spin-off en direct de la franchise et met en vedette Jaz Sinclair dans Marie Moreau, Chance Perdomo, Lizze Broadway dans Emma Shaw, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger dans Golden Boy, Sean Patrick Thomas dans Polarity et Marco Pigossi dans le rôle du docteur Edison Cardosa.

Les trois premières saisons de »The Boys » sont disponibles sur Prime Video. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la quatrième saison.