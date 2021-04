Jeffrey Dean Morgan partage une photo de son fils dans «  The Walking Dead  »

La saison 11 de ‘The Walking Dead’, la même qui mettra fin à l’histoire, est déjà en production, se préparant au lancement de ses premiers épisodes le 11 août, avec une marge de 24 épisodes pour que ses fans puissent en assimiler la fin d’une des séries les plus populaires de ces dernières années.

Dans un récent post Instagram, l’acteur Jeffrey Dean Morgan montre fièrement le travail de maquillage effectué pour son fils Gus, qui présentera une apparition dans l’un des derniers épisodes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un personnage au sens strict du terme, le fils de Morgan aura l’opportunité d’être l’un des zombies de la série.

Mon tout-petit, juste un aperçu. En tant que parent, je dois dire que je serais obligé de me souvenir d’une époque où j’étais le plus fier de ce gars. J’ai hâte que vous le voyiez tous en action.

Au début de la production de la dernière saison de la série, Morgan aurait partagé un dossier de script que son fils avait créé pour lui à Noël, indiquant clairement que Gus était un grand fan de son travail dans la série. Ce ne serait pas la première fois qu’un membre de la famille de l’acteur faisait une apparition dans la série.

Dans «Voici Negan», le dernier épisode de la dixième saison, Hilarie Burton, la femme de Morgan dans la vraie vie, a joué Lucille, la femme de Negan et l’un des principaux éléments de son histoire d’origine.

Même avec la fin de « The Walking Dead », il y aura de nouvelles saisons pour ses spin-offs « Fear the Walking Dead » et « The Walking Dead: World Beyond ». De plus, deux autres spin-offs sont en cours: l’un axé sur Carol et Darryl et l’autre sur Rick Grimes, qui sera un film sur grand écran. La possibilité de donner à Negan sa propre série télévisée a été explorée.