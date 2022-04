Jeffrey Dean Morgan partage la dernière photo du tournage de The Walking Dead

Le personnage de Jeffrey Dean Morgan dans Les morts qui marchent a eu tout un tour, mais maintenant, comme le reste de la distribution, l’acteur partage une image des coulisses de lui-même sur le plateau pour la dernière fois alors que la série d’horreur emblématique se termine après 11 saisons. Bien que Les morts qui marchent a fait ses débuts en 2010, Morgan n’a rejoint la série qu’à la fin de la saison 6 en tant que méchant Negan, dans un épisode qui représente toujours pour beaucoup le meilleur épisode de toute la série, mais comme l’un des personnages les plus populaires de la série, il est normal qu’il ait été là à la fin.

Bien qu’il y ait eu des accalmies dans l’audience de l’émission de temps en temps, il existe un consensus solide sur le fait qu’il n’y a pas eu d’épisode qui n’ait pu être sauvé par une apparition de Negan, avec une série de réprimandes à une ligne et un swing. de batte de baseball Lucille. La popularité de Negan est évidente dans le fait qu’il sera de retour dans des séries dérivées L’île des mortsqui verra le personnage réformé de Morgan faire équipe avec sa compagne de voyage la plus improbable Maggie, interprétée par Lauren Cohan.

Alors que Cohen et sa co-star Norman Reedus ont déjà partagé leurs adieux affectueux plus tôt cette semaine après avoir terminé leurs dernières scènes, Morgan vient seulement de rejoindre la fête. Cependant, il semble que pour tous, c’est une fin émotionnelle et difficile à accepter. Postant sur Instagram, Morgan a déclaré: «Mon dernier jour. Merci à tout le monde. Pas de mots au-delà de ça… ça va juste prendre un peu de temps pour tout traiter. Quelle balade ça a été. Énorme amour pour les acteurs et l’équipe… et pour tous ceux qui regardent [The WalkingDead]? Merci ne couvre probablement pas, mais c’est tout ce que j’ai. XXX jd&negan »

Le mois dernier, le spin-off Negan / Maggie a été annoncé comme le dernier spectacle à reprendre le flambeau du spectacle phare. Dans L’île des morts, « Maggie et Negan voyagent dans un Manhattan post-apocalyptique depuis longtemps coupé du continent. La ville en ruine est remplie de morts et d’habitants qui ont fait de New York leur propre monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.

Pour de nombreux fans, L’île des morts est probablement l’un des projets les plus excitants à venir l’année prochaine du monde de Til marche mort, mais c’est l’une des nombreuses nouvelles séries en préparation. Contes de Les morts qui marchent devrait arriver cet été, avec des histoires autonomes qui verront des visages familiers revenir, et bien sûr, la dernière partie de Les morts vivants la saison dernière arrive également plus tard cette année. De plus, il y a la série Carol et Daryl, la promesse constante des films de Rick Grimes et la suite de Craindre le mort-vivant. Le créateur Robert Kirkman a peut-être mis fin aux bandes dessinées il y a quelques années, mais il a promis qu’il y avait encore beaucoup à venir de l’univers en expansion, et il ne mentait pas.





