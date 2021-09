Jeffrey Dean Morgan ne sait toujours pas comment se terminera Walking Dead

En septembre dernier (2020), le réseau AMC a annoncé que 2022 serait l’année où les fans de The Walking Dead pourront enfin voir la conclusion de ce drame d’horreur populaire après avoir passé 11 saisons à l’antenne, tenant actuellement la diffusion du premier lot des derniers épisodes.

Malgré le fait que la fin de « The Walking Dead » soit déjà relativement proche, l’acteur Jeffrey Dean Morgan, en charge d’incarner Negan, un ancien antagoniste en voie de rédemption, assure qu’il ne sait toujours pas comment la série atteindra son paroxysme. conclusion finale.

« C’est la dernière saison, vous savez, essayant de conclure un spectacle de 11 ans qui est si emblématique depuis si longtemps. Je ne sais pas à quel point la tâche est facile pour nos écrivains et les personnes qui les composent », a commenté Morgan lors d’une récente interview sur The Rich Eisen Show. « Je ne sais pas où ils vont, et tout a été une sorte de surprise pour moi, chaque scénario est quelque chose de nouveau. Alors on verra bien ».

Morgan espère seulement que son personnage, Negan, pourra rester en vie à la fin de la série et ainsi continuer son voyage à la recherche de la rédemption, « même si j’ai le sentiment que ce ne sera jamais aussi facile », a déclaré l’acteur. Actuellement, la saison 11 de The Walking Dead est au milieu de sa production, et ses activités devraient reprendre en mars 2022.

Jeffrey Dean Morgan a souligné que les dirigeants derrière la série prétendent savoir comment la série se terminera, bien qu’ils n’aient pas encore révélé d’informations pertinentes au casting. « Je ne sais pas si je les crois, mais ils disent que le showrunner et les scénaristes le savent déjà. Je n’en ai aucune idée, j’ai demandé et ils ne me disent rien », a-t-il commenté.

En juillet dernier, la productrice et scénariste Angela Kang a assuré aux fans de The Walking Dead que le final de la série avait déjà été conçu et présenté aux dirigeants du réseau. Jusqu’à présent, les seuls à avoir déclaré savoir comment cela se terminait ont été Khary Payton et Eleanor Matsuura, chargée de jouer Ezekiel et Yumiko.