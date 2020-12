Jeffrey Dean Morgan en tant que Flashpoint Batman aurait pu être cool, déclare Zack Snyder

Le flash Le film devrait présenter au public l’idée d’un multivers DC, apportant plusieurs versions de Homme chauve-souris en cours de route, y compris les prises respectives de Ben Affleck et Michael Keaton contre le justicier emblématique. Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles cependant, car cela ne ressemble pas à Batman V Superman: l’aube de la justice La star Jeffrey Dean Morgan sera ramenée dans la mêlée en tant que Thomas Wayne, et à savoir sa version alternative plus violente de The Dark Knight, quelque chose qui La coupe Snyder Zack Snyder pense que cela aurait été génial.

« Je ne pense pas que c’était [the intention for Jeffrey Dean Morgan to become Flashpoint Batman], même si je dirai que j’aime Jeffrey Dean. Je l’ai choisi parce que j’aimais l’idée que Thomas Wayne était un peu dur, pas un jeu d’enfant. J’aime aussi la dualité que c’est la raison pour laquelle ils se sont fait tirer dessus, vous savez, c’est qu’il n’a pas donné son portefeuille tout de suite. Il a essayé de se battre un peu, ce qui, je pense, a hanté Bruce à certains égards. J’ai fait ce cliché où Jeffrey Dean fait le poing et on dirait qu’il va essayer de frapper [the mugger], et c’est juste devant l’enfant, et j’ai pensé que c’était comme un moment charnière pour Bruce. Comment affrontez-vous la violence qui change complètement la vie, insensible et impitoyable? Vous devez devenir un peu cela vous-même. «

Ainsi, bien que Snyder n’ait pas jeté Morgan avec la version Flashpoint de Homme chauve-souris à l’esprit, il l’a choisi pour son personnage grisonnant et dur, ce qui aurait permis à l’acteur de se glisser facilement dans le rôle d’un Croisé Caped armé.

Zack Snyder a ajouté qu’avoir Morgan jouer un Batman encore plus sombre « semble être une tâche facile [decision]. De toute évidence, il peut faire le travail, ce n’est pas un problème. Je ne pense pas qu’ils le font, mais ça aurait pu être cool. «

Le flash, qui devrait maintenant commencer la production au début de l’année prochaine, s’inspirerait de l’arc de la bande dessinée, Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps trouve le Flash émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale. Cela conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques beaucoup plus agressives.

Alors que les fans sont sans aucun doute déçus de ne jamais voir Jeffrey Dean Morgan habiller comme Homme chauve-souris, Morgan lui-même semble avoir accepté que son retour soit de plus en plus improbable, se moquant même de son rejet apparent en disant: « Michael Keaton est entré et a pris mon concert. Naw, je pense que c’est super cool. Depuis que Zack Snyder est parti, tout mon un peu dans ce monde est parti avec lui. Cependant, il y a toujours une conversation en cours. Alors, nous verrons! «

Pourtant, l’acteur n’a pas entièrement perdu espoir en réitérant son désir de revenir dans l’univers cinématographique de DC chaque fois qu’il le peut. « Ecoute, je ne sais pas, je veux dire s’il y a une chance que ça me demande, je dirais oui », a déclaré Morgan plus tôt cette année à propos de son apparition dans Le flash. « Je pense que l’histoire de Flashpoint est, c’est mon histoire préférée. J’adorerais la faire. Mais, vous savez, DC est DC et ils sont, vous savez, c’est une constante … il semble qu’ils sont toujours un peu changer qui le dirige et ce qu’ils vont faire », observa Morgan. « Donc j’espère que ce que j’aimerais voir, c’est un peu de continuité avec DC, les faire monter sur la piste, et puis, mec, je serais honoré et j’aimerais le faire plus que tout. »

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash doit sortir le 4 novembre 2022, avec La coupe Snyder prévu pour HBO Max en mars 2021. Cela nous vient de The Film Junkee.

Sujets: Flashpoint, Flash