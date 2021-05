Jeffrey Dean Morgan dit qu’il sera bientôt vieux pour ‘Flashpoint’

Jeffrey Dean Morgan considère que son temps presse pour jouer la version de Thomas Wayne en Batman. Après la brève apparition de l’acteur dans «Batman V Superman: l’aube de la justice», après avoir travaillé avec Zack Snyder sur l’adaptation de «Watchmen», les fans de DC Comics ont espéré le voir jouer la version alternative du chevalier de Gotham City.

Dans l’arc narratif « Flashpoint », Barry Allen (The Flash) voyage dans une autre dimension dans laquelle Thomas et Martha Wayne survivent à l’attaque dans la ruelle, mais c’est son fils Bruce qui est tué sur le coup. Dans cet univers, Thomas est une version plus brutale et violente de Batman, tandis que Martha devient furieuse, devenant sa propre version de Joker.

Lors du développement de « The Flash » de Warner Bros. Dean Morgan avait exprimé son intérêt pour interpréter sa propre version de Batman si le film en avait besoin, un scénario qui semble actuellement pratiquement impossible.

Avec Ezra Miller dans le rôle de Barry, il a été confirmé que Ben Affleck et Michael Keaton interpréteront leurs incarnations respectives de Batman, bien qu’ils resteront à l’écart de ce qui a été présenté dans « Zack Snyder’s Justice League », car Warner Bros considérez-le comme faisant partie du canon. Bien que Morgan s’intéresse toujours à la réalisation de l’histoire « Flashpoint », il note que sa fenêtre d’opportunité se rétrécit.

Lors d’une récente conversation avec CinePOP, Morgan Batman est toujours restée en tête de sa liste d’intérêts, le décrivant comme son héros de bande dessinée préféré et que parler de Flashpoint toutes ces années l’a toujours semblée amusante. «Ils m’interrogent beaucoup à ce sujet. J’adore l’histoire de Flashpoint. Qui sait? Qui sait avec DC? Qui sait comment fonctionnent ces franchises? », A-t-il commenté

Je suppose que j’ai probablement une fenêtre de deux à trois ans et ensuite je serai très vieux. Il n’y a pas de manière.

Morgan insiste sur le fait qu’il est disponible pour le faire, ce qu’il ne se lasse pas de dire depuis cinq ans. Même si DC décide de ne pas le choisir comme Batman, il souligne qu’il y a trop de personnages qu’il pourrait jouer, en prenant Lobo comme exemple.

Jeffrey Dean Morgan jouit actuellement d’une grande popularité grâce à son travail en tant que Negan dans « The Walking Dead », qui est passé du statut de méchant détesté à faire partie de la liste des personnages préférés parmi de nombreux fans de la série, de sorte que certains rapports soulignent que il pourrait avoir son spin-off après la fin de la série.