Jeffrey Dean Morgan dit que son spin-off Walking Dead va époustoufler les fans

Isle of the Dead devrait commencer le tournage cet été, et Jeffrey Dean Morgan est ravi de commencer.

De toutes les émissions dérivées à venir The Walking Dead, l’île des morts est l’un des plus attendus car il poursuit l’histoire de Jeffrey Dean Morgan‘s Negan, qui fera équipe avec Maggie de Lauren Cohan à Manhattan pour combattre plus de zombies l’année prochaine. Selon Morgan, les fans vont adorer le spin-off. Répondant à un tweet montrant un Les morts ambulants montage vidéo, Morgan a partagé son enthousiasme à l’idée de commencer la série, qui devrait tourner cet été. Il a écrit:

« Je suis AU-DELÀ d’excité. Ravi de poursuivre ce voyage TWD en tant que Negan. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de travailler avec @LaurenCohan. Nous avons lu la saison, ça va vous époustoufler. Je répète, BLOW VOS ESPRITS F-CKING. »

Le spin-off se composera de six épisodes, et avec la popularité du personnage de Negan, il ne serait pas surprenant que d’autres saisons suivent. En plus de Morgan et Cohan, la série met également en vedette le nouveau venu dans la franchise Gaius Charles dans le rôle d’Izaak, un survivant impitoyable et un père de famille dévoué à la construction d’un monde sûr pour sa femme et ses filles. En ce qui concerne le cadre de la série, il y avait d’autres idées sur la façon dont Maggie pourrait apparaître dans un spin-off, quelque chose que Lauren Cohan a partagé avec Comicbook.com. Elle a expliqué:

« Je sais qu’il y a toujours eu trois, peut-être quatre options pour que Maggie se retrouve dans un spin-off. Pour Maggie ou Negan, il y a eu un tas d’idées qui circulent. Je pense que cette histoire qu’Eli Jorné a inventée, c’est ce que nous Je tournerai pour la saison 1 de L’île des morts, c’était vraiment puissant et c’était un moyen tellement intéressant pour les fans de voir ces personnages continuer. »

The Walking Dead se termine cette année, mais plusieurs retombées sont à venir.

Les derniers épisodes de Les morts qui marchent devraient arriver cet automne, mais cela ne signifie pas que la franchise est terminée par tous les moyens. En plus des déjà établis Craindre le mort-vivantet cet été Contes de The Walking Deadles prochaines années prendront Les morts qui marchent franchise dans un certain nombre de nouvelles directions, divisant certains des personnages originaux en leurs propres nouvelles histoires au-delà de l’émission phare.

De même que L’île des morts, Norman Reedus obtiendra son propre spin-off en tant que Daryl, une émission qui devait initialement présenter également Carol jusqu’à ce que Melissa McBride soit forcée de se retirer du projet. Ce spin-off devrait tourner en Europe cette année, et on pense qu’il pourrait être lié à l’installation vue dans les derniers instants de Walking Dead: Monde au-delà. En dehors de cela, on nous a toujours promis que le film de Rick Grimes est en route, bien que la dernière vraie mise à jour sur ce projet remonte à juillet 2021 lorsque Les morts ambulants Le producteur Greg Nicotero a déclaré que de nombreux projets de scripts étaient distribués et qu’ils voulaient « s’assurer qu’ils faisaient les choses correctement ».