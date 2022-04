Jeffrey Dean Morgan dénonce les fans de Walking Dead « toxiques » qui attaquent Norman Reedus en ligne

Il n’est pas injuste de dire que la nouvelle du départ de Melissa McBride de Les morts qui marchent La série dérivée de Daryl / Carol a suscité une grande réaction de la part des fans de la série, beaucoup d’entre eux exprimant leur déception sur l’acteur Norman Reedus, qui continuera seul dans la série dérivée. Bien qu’il ait été expliqué que la sortie de McBride du projet était due au tournage en Europe et rien de plus, cela n’a pas empêché un certain nombre de commentaires suggérant que Reedus avait forcé McBride à obtenir le spectacle pour lui tout seul. Quelqu’un qui avait une grande opinion à ce sujet est Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan dans la série et l’un des spin-offs à venir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Plus tôt cette semaine, AMC a publié une déclaration disant : « Malheureusement, elle [Melissa] n’est plus en mesure de participer au spin-off précédemment annoncé axé sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, qui sera tourné et filmé en Europe cet été et présenté en première l’année prochaine. Déménager en Europe est devenu logistiquement intenable pour Melissa à cette époque. Nous savons que les fans seront déçus par cette nouvelle, mais Les morts qui marchent L’univers continue de croître et de s’étendre de manière intéressante et nous espérons vivement revoir Carol dans un proche avenir. »

Lorsque les médias sociaux ont commencé à voir de mauvais commentaires faits à Reedus en pensant qu’il était en quelque sorte responsable de la sortie de McBride, Morgan a posté sur son compte Twitter, en disant: « Certains d’entre vous sont allés BEAUCOUP trop loin. TOXIQUE. Attaquer Norm pour de la merde Il n’a RIEN à voir avec ? Melissa a passé un appel qui n’appartenait qu’à elle. Elle veut/a besoin d’une pause. Respectez cela.





Même après cette déclaration, certains n’étaient tout simplement pas disposés à laisser tomber le problème, un fan répondant au tweet de Morgan suggérant que Reedus avait peut-être demandé que la série soit filmée en Europe, ce qui signifie qu’il était toujours responsable de la perte de McBride de la série. Morgan a de nouveau répondu pour tuer cette théorie. Il a écrit: «Norman n’a rien à voir avec le lieu de cueillette. Cette décision est une question d’histoire, d’idées… D’ARGENT. C’est studio/réseau. Pas des acteurs. Nous pouvons dire oui et faire, ou non, et ne pas faire… PEUT-ÊTRE. PARFOIS. Si nous avons de la chance et que nous n’avons pas encore de contrat. L’acteur a rarement ce pouvoir. »

AMC et The Walking Dead ont officiellement répondu aux attaques « inappropriées » des fans contre Reedus







En plus de Morgan abordant la situation, AMC et Les morts qui marchent a également fait une déclaration officielle pour répondre à la réaction des fans à la nouvelle du départ de McBride de la série, et en particulier, à la façon dont Reedus était « injustement ciblé » pour une décision « dans laquelle il n’avait aucune part ». Leur déclaration disait :

«Nous tenons à souligner la réponse aux nouvelles de cette semaine concernant le spin-off de Daryl et Carol TWD annoncé précédemment. Norman Reedus est injustement ciblé et attaqué sur les réseaux sociaux pour une décision à laquelle il n’a pas participé. Melissa McBride a décidé qu’elle ne pouvait pas participer à la série parce que déménager en Europe devenait logistiquement intenable pour elle. Il est inapproprié de diriger la négativité et la colère contre un autre membre de la distribution pour un résultat décevant avec lequel il n’a rien à voir. Carol est un personnage bien-aimé et vital et nous travaillons pour trouver un moyen pour les fans de suivre à nouveau son histoire, comme seule Melissa pourrait lui donner vie, dans l’univers en expansion autour de The Walking Dead. Les fans ont toujours été la force motrice de #TWDFamily et le seront toujours.

Les morts qui marchent se termine cet automne avec la dernière partie de sa 11e saison, cependant, le spectacle se poursuivra à travers un certain nombre de retombées, y compris le déjà établi Craindre le mort-vivant, celui de cet été Contes des morts-vivantsune série Negan/Maggie intitulée L’Ile des Morts, et le projet désormais solo de Daryl.





Donnie Yen fait l’éloge de la co-vedette de John Wick 4, Keanu Reeves: Je passe le meilleur moment

Lire la suite





A propos de l’auteur