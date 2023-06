Jeffrey Dean Morgan célèbre le retour de Melissa McBride en tant que spin-off de Carol Walking Dead

Les morts-vivants star de la franchise Jeffrey Dean Morgan aborde le retour de Melissa McBride dans le rôle de Carol Peletier, confirmant apparemment son implication dans le spin-off à venir dirigé par Norman Reedus. Quand il a été annoncé que Les morts-vivants se terminerait avec sa onzième saison, il a également été révélé que plusieurs retombées suivraient pour continuer l’histoire. Initialement, il a été annoncé que McBride rejoindrait Reedus dans un spin-off après Carol et Daryl Dixon. Il a été rapporté plus tard que le spin-off serait plutôt une série solo pour Daryl.







Récemment, des images de l’ensemble du spin-off de Daryl Dixon semblaient montrer McBride aux côtés de Reedus, suggérant que Carol fait une apparition dans le spin-off après tout. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé par AMC, c’était suffisant pour exciter Morgan. L’acteur de Negan, qui joue maintenant dans son propre Les morts ambulants spin-off aux côtés de Lauren Cohan, a pris à Twitter pour remarquer à quel point il « a hâte » de voir Daryl et Carol partager à nouveau l’écran.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Partageant une image de Reedus et McBride, Morgan a écrit : « Bien, bien. Nous sommes désolés, Norman… je t’ai parlé de tas de conneries alors que nous pensions que Melissa ne faisait pas de spectacle ! Golly… ça devait être en préparation depuis (C’était depuis le début) Merde, c’est super de voir ces deux-là ensemble ! J’ai hâte ! »







Jeffrey Dean Morgan est venu à la défense de Norman Reedus contre les fans toxiques

AMC

Alors que McBride aurait refusé le spin-off parce qu’elle ne voulait pas déménager en Europe pour la production, certains fans avaient critiqué Reedus en ligne, suggérant que l’acteur avait en quelque sorte expulsé Carol de la série. À ce moment-là, Morgan n’a pas tardé à venir à la défense de Reedus, sautant sur Twitter pour dire à ces gens à quel point ils s’étaient trompés avec cette hypothèse. Il a répété que Reedus n’avait rien à voir avec le changement.

« Certains d’entre vous sont allés BEAUCOUP trop loin. TOXIQUE », a déclaré Morgan à l’époque. « Attaquer la norme pour des conneries avec lesquelles il n’a RIEN à voir ? Melissa a passé un appel qui n’appartenait qu’à elle. Elle veut/a besoin d’une pause. Respectez cela. Des facteurs impliqués qui ne concernent personne. Norm, qui vous a donné plus que quiconque. SH*TTY. »

Dans un tweet ultérieur, il a ajouté : « Norman n’a rien à voir avec le choix du lieu. Cette décision est une question d’histoire, d’idées… D’ARGENT. C’est un studio/réseau. Pas des acteurs. Nous pouvons dire oui et faire, ou non, et ne pas faire … PEUT-ÊTRE. PARFOIS. Si nous avons de la chance et que nous n’avons pas encore de contrat. L’acteur a rarement ce pouvoir. »

​​​​​​​

En tout cas, il semblerait que les fans verront Daryl et Carol se réunir après tout. Pendant ce temps, Morgan peut actuellement être vu dans le nouveau spin-off, The Walking Dead : la ville morte, qui se déroule dans les ruines de Manhattan. Lauren Cohan revient également en tant que Maggie, rejoignant à contrecœur Negan dans une mission pour sauver son fils kidnappé dans la Grosse Pomme. Ce n’est pas la seule retombée en cours, car Craindre le mort-vivant travaille également actuellement sur sa huitième et dernière saison.