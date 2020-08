Jeffree Star insiste sur le fait qu’il n’a pas payé André Marhold pour être son petit ami

«Vous inquiétez de savoir comment payer vos propres factures, pas de qui est dans ma bouche.

Jeffree Star a brisé Internet après avoir apparemment présenté au monde son nouveau petit ami, le basketteur André Marhold, à la suite de sa rupture avec son ex-petit ami Nathan Schwandt.

Au cours du week-end, le YouTuber a partagé une photo torride de lui-même assis sur les genoux de son nouvel homme. Le visage de l’homme n’était pas visible sur l’image, seulement ses bras fortement tatoués. Comme vous le savez, Internet ne s’arrête jamais, et bientôt les gens avaient déjà identifié l’homme mystérieux simplement à partir de ses tatouages ​​au bras.

LIRE LA SUITE: Le nouveau petit ami de Jeffree Star révélé comme étant le basketteur André Marhold

Après que son identité ait été révélée, Jeffree a partagé plus tard plusieurs photos d’André dans la piscine et en train de faire un barbecue dans le nouveau ranch de Jeffree dans le Wyoming, où il s’est envolé pour célébrer la sortie de sa palette nue Jeffree Star Cosmetics Orgy.

Bientôt, Jeffree Star a commencé à suivre les tendances sur Twitter et les gens se sont demandé pourquoi André, un homme noir, voudrait être avec lui compte tenu des commentaires racistes et du comportement problématique de Jeffree. Certains ont même suggéré que Jeffree pourrait même payer André pour être avec lui.

En réalité, Ex petite amie d’André a commenté les photos et suggéré qu’il pourrait être payé. Elle a dit: “Il n’aime même pas les noirs […] Je ne suis pas gêné juste fou de ce que les gens font pour de l’argent. »André n’a pas confirmé si la femme était en fait son ex-petite amie et certains de ses tweets ont été supprimés.

Eh bien, Jeffree a maintenant insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu à payer personne pour sortir avec lui. “Je sais que c’est une nouvelle dévastatrice pour certaines personnes, mais je ne donne pas d’argent à quiconque avec qui je sors ou à qui me baise”, a tweeté Jeffree. “Travaillez sur vos propres insécurités, je ne suis pas le problème.”

Il a ajouté: “Vous inquiétez de savoir comment payer vos propres factures, pas de qui est dans ma bouche. Merci, que Dieu vous bénisse – la haute direction.”

Je sais que c’est une nouvelle dévastatrice pour certaines personnes, mais je ne donne pas d’argent à qui que ce soit avec qui je sors ou qui me baise. Travaillez sur vos propres insécurités, je ne suis pas le problème 💖 – Jeffree Star (@JeffreeStar) 24 août 2020

Vous inquiétez de savoir comment payer vos propres factures, pas qui est dans ma bouche my Merci, que Dieu vous bénisse – Haute direction – Jeffree Star (@JeffreeStar) 24 août 2020

LIRE LA SUITE: QUIZ: Lequel des Poméraniens de Jeffree Star êtes-vous?

Qu’est-ce que tu penses? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂