Jeff Wittek répond aux affirmations selon lesquelles il «traite» son accident presque mortel pour de l’argent et du poids

Jeff Wittek a répondu à Josh Richards et Dave Portnoy en spéculant que Jeff pourrait «traire» son accident presque fatal pour de l’argent et de l’influence.

En 2020, Jeff a subi plusieurs blessures potentiellement mortelles après qu’une cascade sur une pelle contrôlée par YouTuber David Dobrik ait terriblement mal tourné. Jeff a dû subir plusieurs chirurgies douloureuses et les médecins lui ont dit qu’il était littéralement à quelques centimètres d’être tué ou de perdre complètement son œil.

Bien que l’accident se soit produit l’année dernière, Jeff n’a commencé à révéler la vérité sur ce qui s’est passé qu’en avril 2021 dans sa série documentaire « Don’t Try This At Home ». La série YouTube documente le chemin de la guérison de Jeff et de multiples chirurgies oculaires. Jeff a également confronté David (qui a assumé l’entière responsabilité de sa part dans l’accident) et a partagé les images graphiques non censurées et les séquences de l’incident sur Patreon, facturant jusqu’à 20 € pour l’accès aux vidéos horribles.

Jeff est maintenant accusé de traire son accident presque mortel pour « influence ». La semaine dernière, Dave Portnoy, Josh Richards et Brianna LaPaglia ont discuté de l’accident sur les BFF avec le podcast Dave Portnoy et Josh Richards.

Dave a lu l’histoire et a été surpris d’entendre que David était toujours « hors d’elle en train de faire de la merde » peut-être parce qu’il est resté silencieux depuis toutes les allégations contre David et le Vlog Squad.

« C’est ce qu’on appelle la Vlog Squad qui réalise maintenant que David est parti. Ils n’ont plus rien pour gagner de l’argent et maintenant il me laisse aller dans ce déchaînement où je vais sortir avec un documentaire, sortir avec tout ça merde et juste comme empiler les vues et gagner autant d’argent que possible pendant que j’ai encore du poids. C’est ce que je pense », a expliqué Josh.

Brianna a ensuite ajouté: « J’ai l’impression que Jeff Wittek est également en train de traire la merde. Cela aurait pu être une vidéo YouTube. »

Josh a admis qu’il n’avait pas regardé le documentaire de Jeff mais il ne semblait toujours pas convaincu. Il a poursuivi: « Ce que j’ai entendu – j’ai entendu ça il y a cinq mois quand David, comme, ‘a arrêté son vlog’ – toute sa pause du vlog était à cause de cela et non COVID, j’entends. » Brianna, qui avait regardé le documentaire de Jeff, a répondu: « Ils agissent comme David a fait tout cela. Comme, ils ont permis à David, ils ont fait toutes ces cascades pour lui. »

Dave, qui ne savait pas qui était Jeff, a ensuite donné son avis: « D’un étranger, Dobrik était énorme, je ne sais pas qui sont ces autres personnes. Ils font de la merde avec Dobrik alors ils deviennent énormes et font un vivant. Il vous met sur une excavatrice, votre visage s’ouvre, vous avez quelques vues. Vous connaissez le jeu. Ce n’est pas différent de putain de Jackass […] Ne vous plaignez pas quand votre visage est déchiré, vous voulez avoir de l’influence, vous voulez faire partie de la Vlog Squad, vous voulez la brillance? Vous êtes jeté dans une excavatrice. «

Plus tard, Dave a partagé un extrait de la discussion sur son compte TikTok, et Jeff a commenté: « Vous êtes des crétins. » Et dans l’épisode BFF de mercredi 12 mai, Josh a révélé qu’il avait en fait parlé à Jeff suite à ses commentaires et, oui, ça ne s’est pas bien passé.

Apparemment, Jeff a menacé Josh au téléphone pour «avoir chié sur lui sur la capsule» et a dit qu’il ne voulait pas «jouer» avec lui.

