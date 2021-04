Jeff Wittek partage une vidéo de la cascade presque fatale de David Dobrik dans le vlog qui lui a brisé le crâne

« C’est là que j’ai fait une erreur. J’ai oublié que le plus gros idiot que je connaisse était le conduire. »

En 2020, les téléspectateurs ont pris conscience que Jeff Wittek, membre de YouTuber et de la Vlog Squad, avait été impliqué dans une blessure grave, ce qui lui avait causé des lésions oculaires et une intervention chirurgicale. Il est resté assez silencieux sur la question, choisissant de ne pas discuter de ce qui s’est passé.

En juin, il a partagé un post Instagram à côté de la légende: « Désolé, je n’ai pas posté de nouvelles photos du mulet cette semaine. J’ai eu un accident et je me suis cassé le visage et le crâne à quelques endroits. Mais ça va. Je suis plus vivant que jamais. Je vais guérir comme neuf et je prendrai de nouvelles photos de ce mulet dès qu’ils pourront me procurer un sèche-cheveux dans ma chambre d’hôpital. «

Maintenant, il a publié une vidéo YouTube, intitulée « Comment j’ai brisé mon visage », détaillant ce qui s’est passé lors de l’accident, ainsi que des images de la dangereuse cascade de la pelle David Dobrik où cela s’est produit.

Qu’est-il arrivé à l’œil de Jeff Wittek?

Jeff est actuellement deux épisodes de sa nouvelle série de documentaires sur YouTube, « Don’t Try This At Home », où il parle de sa blessure presque mortelle. Le deuxième épisode raconte aux téléspectateurs ce qui s’est réellement passé.

Dans la vidéo, Jeff, aux côtés de David Dobrik et d’autres membres de Vlog Squad, raconte comment le groupe était sur le point de filmer une vidéo sur le thème des cascades pour leur retour sur YouTube après la pandémie. L’une de ces cascades impliquait de se balancer sur une excavatrice. Pour la cascade, la pelle était contrôlée par David Dobrik.

Dans un clip, les téléspectateurs peuvent voir Corinna Kopf se balancer sur la corde, avant de dire à David de la laisser tomber parce qu’il avait commencé à tourner trop vite. On peut l’entendre dire « Vous allez trop loin », avant que Jeff ne confirme dans une voix off qu’elle était dirigée contre David.

On peut alors voir Jeff grimper sur la corde, avec sa voix off disant: « Je viens de sauter d’un avion 20 fois, quel est le pire qui pourrait arriver si je me balançais d’une corde au-dessus d’un lac profond d’un pied? Et oui, je Je ne savais pas que j’allais aller aussi vite. Alors j’ai attrapé la corde et j’ai essayé de faire une putain de vidéo amusante pour les gens. Mais c’est là que j’ai fait une erreur. J’ai oublié que le plus gros f — idiot que je sais le conduisait. «

Alors que Jeff commence à se balancer, David semble accélérer, ce qui fait voler Jeff dans les airs. La séquence complète n’est pas montrée dans la vidéo de Jeff, mais il semble alors frapper le côté de la machine en acier et tombe dans l’eau. Vous pouvez le voir pendre à la corde par une jambe.

Jeff a précédemment déclaré qu’il ne voulait pas montrer l’intégralité des images car il ne voulait pas que sa famille la voie.

Jeff est également apparu sur le podcast Impaulsive de Logan Paul (14 avril) où il a évoqué la gravité de sa blessure à l’œil. « Je suis venu à un pouce de la mort et à un pouce de la perte de mon œil », a-t-il déclaré à l’équipe Impaulsive. Il a dit qu’il s’était brisé le visage sur une structure en acier, brisé son crâne et son visage à 9 endroits et qu’il avait maintenant un certain nombre de plaques de métal sur son visage. Il s’est également cassé la hanche.

Dans le prochain épisode du documentaire, Jeff devrait montrer l’étendue de ses blessures, ainsi que des interviews d’autres membres de la Vlog Squad sur ce qui s’est passé après l’échec de la cascade.

Vous pouvez regarder la vidéo de Jeff ‘How I Broke My Face’ ci-dessous. La vidéo a été soumise à une limite d’âge en raison des détails et des images inclus.

La vérité sur l’accident de Jeff a maintenant intensifié les conversations sur Le comportement de David Dobrik, le Vlog Squad et toutes les allégations portées contre eux.

En mars, Jeff a été confronté à Trisha Paytas et Ethan Klein sur le podcast Frenemies, quand ils l’ont interrogé sur les allégations et les rapports d’agression sexuelle contre l’ancien membre de Vlog Squad, Durte Dom, et sa vidéo désormais privée « My Truth ».

En réponse à une enquête publiée par Insider, Jeff a publié une vidéo intitulée « Ma vérité » dans laquelle il a tenté de se distancier des allégations de Vlog Squad et Les rapports (de Trisha et d’un autre témoin) qu’il a acheté de l’alcool pour des filles mineures.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂