Jeff Minter revient avec Moose Life, disponible maintenant sur PS4

Êtes-vous prêt pour un autre voyage? Jeff Minter, connu pour ses jeux d’arcade kaléidoscopiques comme Polybius et TxK, est de retour avec une autre aventure aux couleurs de l’arc-en-ciel. Celui-ci s’appelle Moose Life, et vous pouvez l’obtenir dès maintenant sur PlayStation 4.

Le jeu est sorti depuis des mois sur PC, mais est maintenant disponible sur la console de dernière génération de Sony. Nous avons intégré une vidéo de gameplay ci-dessus pour vous donner une idée, et, eh bien, oui. Comme pour tous les titres Llamasoft, cela est conçu pour être une expérience euphorique pour entrer dans un état de transe. Créé dans le style d’un jeu d’arcade des années 80, il s’agit de se détendre avec des couleurs psychédéliques et une bande-son techno.

En termes de gameplay, il s’agit essentiellement d’un jeu de tir d’arcade, seulement vous jouez en tant qu’orignal et il y a des power-ups sur le thème de l’orignal. Le tout est également jouable en PSVR, si vous voulez vraiment vous perdre. Franchement, nous avons regardé cette vidéo et avons du mal à comprendre ce qui se passe, mais c’est peut-être l’une de celles qui ont le plus de sens lorsque vous jouez.

Encore une fois, il est sorti pour le moment et ne vous coûtera que 12,49 € / 9,79 €. Vivez-vous votre meilleure vie dans Moose Life sur PS4? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.