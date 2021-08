Jeff Lowe de Tiger King accepte d’abandonner tous ses animaux exotiques

Les médias locaux rapportent que Jeff et sa femme Lauren ont accepté de donner aux autorités leur collection de 61 animaux, dont des porcs-épics, des chameaux, des lémuriens, des lynx roux, des furets, des ratons laveurs et des renards.

Le ministère de la Justice a déposé une plainte civile en novembre pour violation de la loi sur les espèces en voie de disparition et de la loi sur la protection des animaux et les a accusés de «traitement inhumain».

Le communiqué disait : « Au cours de ces inspections, les Lowes ont reçu des citations pour ne pas avoir fourni aux animaux des soins vétérinaires adéquats ou en temps opportun, une nutrition appropriée et un abri qui les protège des intempéries et est d’une taille suffisante pour leur permettre d’adopter un comportement normal.

« Les Lowes ont récemment été reconnus coupables d’outrage après des mois de non-respect des ordonnances du tribunal exigeant que les Lowes, en partie, emploient un vétérinaire qualifié et établissent et maintiennent un programme de soins vétérinaires qui réponde aux exigences de la Loi sur la protection des animaux.

« Il y a eu un certain nombre d’énormes sauvetages et saisies au cours des dernières années, avec entre 50 et plus de 100 grands félins dans ces usines à tigres où les gens élèvent ces grands félins », a-t-elle déclaré.