Jeff Goldblum s’apprête à jouer The Wizard dans Wicked Movie

L’adaptation sur grand écran de la comédie musicale à succès de Broadway Méchant a été bloqué pendant longtemps, mais maintenant il se déplace plus vite qu’une tornade. Alors que le film en deux parties devrait être réalisé par Jon M. Chu, fraîchement sorti de son travail sur Dans les hauteurset dirigé par Ariana Grande et Cynthia Erivo, il semble qu’un membre de la royauté hollywoodienne soit sur le point d’embarquer dans le projet sous la forme de Jeff Goldblum. Selon Variétéla Jurassic World : Dominion La star est en pourparlers finaux pour assumer le rôle du sorcier dans le film.





Alors que le sorcier est un imbécile maladroit dans l’histoire originale de Le magicien d’Ozdans Méchant, il est transformé en méchant de l’histoire. Figure suave et énigmatique, les intentions du sorcier se révèlent bientôt sournoises et méchantes, et le changement pourrait très bien être dans la rue de Goldblum. Bien qu’il soit beaucoup plus connu pour ses rôles de protagoniste dans des films tels que Le jour de l’indépendance et parc jurassiqueil a joué des personnages plus sombres tels que Seth Brundle dans La moucheet le méchant jovial du Grand Maître dans Thor : Ragnarok.

La nouvelle de Goldblum rejoignant le casting doit encore être confirmée officiellement par le studio ou le réalisateur, cela semble être une chose assez sûre et un choix solide pour le rôle. Si Goldblum n’est pas la première star à être citée en relation avec le rôle de Fiyero alias le Sorcier, avec Jonathan Bailey de Bridgerton précédemment dans le cadreil semble que les choses aient maintenant davantage évolué en faveur de Goldblum et verront la star assumer son premier rôle musical au cinéma.





Défier la gravité est la principale raison pour laquelle Wicked sera en deux parties

Après avoir passé de studio en studio, traversé de nombreux réalisateurs et scénaristes, l’essor récent des comédies musicales de cinéma en a fait le moment idéal pour Méchant pour enfin faire sa marque dans les cinémas. Alors que les films s’étendront sur le spectacle avec de nouvelles chansons et une histoire plus détaillée tirée du roman, dans une interview précédente, l’auteur-compositeur Stephen Schwartz a brisé le processus de réflexion derrière l’approche des deux films. Il a dit:

« La vérité est que nous avons essayé pendant un certain temps d’en faire un film, même s’il devait s’agir d’un très long film. Mais nous avons continué à rencontrer deux problèmes. La première est que même en tant que très long film unique, cela nous a obligés à couper ou à omettre des choses que nous voulions inclure et que nous pensons que les fans de la série et de l’histoire apprécieront. Deuxièmement, nous avons trouvé très difficile de passer « Defying Gravity » sans faire de pause. Cette chanson est écrite spécifiquement pour faire tomber un rideau, et quelle que soit la scène à suivre sans interruption, cela semblait extrêmement anti-climactique. Donc, pour ces deux raisons, plus l’excitation de faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant avec une comédie musicale, nous avons décidé de faire deux films. Bien sûr, quand tout sera fait, si ça ne marche pas comme ça, nous devrons trouver quelque chose. Mais nous croyons fermement que c’est ce qu’il y a de mieux pour notre histoire, notre émission et nos fans.

Méchant sortira dans les cinémas en deux parties en décembre 2024 et décembre 2025.