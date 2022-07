Jeff Goldblum jouera le dieu Zeus sur Netflix

Netflix

Cette année, nous avons eu la chance de voir Zeus joué par Russell Crowe dans Thor : Love and Thunder et maintenant le personnage arrive sur Netflix avec Jeff Goldblum.

© GettyJeff Goldblum

¡Zeus c’est à la mode! Certes, cette année, nous avons pu voir le dieu mythologique dans l’étrange interprétation que Russel Crowe il a rendu hommage au souverain du mont Olympe que Thor cherche à l’aider dans son combat contre Gorr The God Butcher mais ne reçoit que des blagues en réponse. UN Zeus loin de l’image courageuse que l’on peut se faire du personnage et plus proche d’une satire selon le ton de amour et tonnerre.

À présent date limite a rapporté qu’un autre acteur de la Univers cinématographique Marvel, Jeff Goldblumqui joue le rôle du Grand Maître dans le multivers présidé par Kevin Feige, personnifiera également sa propre version de Zeus pour la série de Netflix, le chaos. La mémoire récente retrouve l’acteur dans une autre grande franchise avec son implication dans Jurassic World : Dominion.

le chaos est une création de charlie covel qui était déjà associé à Netflix pour écrire les 16 épisodes de La fin du monde F ***** g. Oui ok Jeff Goldblum peut attirer l’attention comme une option pour pimenter Zeus dans le programme, cette histoire ne sera pas la rencontre conventionnelle des dieux avec leurs robes, en fait, ces vêtements ne seront pas représentés dans le chaos.

Netflix ajoute du talent pour Kaos

L’émission de télévision promet de lui donner une tournure « sombrement comique » aux divinités en les amenant directement au « monde contemporain » où nous pouvons assister à la mythologie grecque comme jamais auparavant. Le premier nom propre qui fut associé à ce projet fut Hugh Grant pour être, justement, Zeusmais pour des raisons de calendrier, il a dû se retirer.

L’interprétation de Zeus dans ce programme Netflix est décrit comme quelqu’un « tout-puissant » mais montre en même temps « insécurité » sur sa personne. Un matin, il se réveille avec des rides sur le front et commence une spirale descendante de paranoïa injustifiée et un processus latent d’autodestruction. Jeff Goldblum vous devez utiliser toutes vos capacités pour ce personnage.

Zeus Il entretiendra des relations avec d’autres dieux mythologiques qui démontreront toute son arrogance, comme Hadès (David Thewlis) et Poséidon (Cliff Curtis). Même la famille du Tout-Puissant sera contre lui. Sa femme Hera (Janet McTeer) et son fils Dionysos (Nabhaan Rizwan) n’auront pas le moindre scrupule à offrir de la résistance contre le souverain de l’Olympe.Enfin, autre casse-tête pour le personnage, il devra affronter les humains Riddy (Aurora Perrineau) , Orphée (Killian Scott), Caneus (Misia Butler) et Ari (Leila Farzad).

Il semble que le dieu grec ait reçu un lifting d’Hollywood. Premièrement le Univers cinématographique Marvel en a fait une mauvaise blague avec la version de Russel Crowe et maintenant Netflix l’amènera dans le monde contemporain le transformant en un paranoïaque entouré d’ennemis. Cette version ressemble à Les garçons mixé dans un mix incontournable avec Le choc des Titans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂