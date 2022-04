Jeff Goldblum a écrit un livre de Ian Malcolm Lines pour Jurassic World: Dominion

Il y avait pas mal de déception autour de l’apparition à peine là de Jeff Goldblum dans Jurassic World : Royaume Déchumais que tout sera oublié quand le parc jurassique rejoint ses collègues co-stars de la vieille école Sam Neill et Laura Dern dans Jurassic World : Dominion cet été. Revenir au rôle d’Ian Malcolm dans un rôle beaucoup plus important signifie évidemment que nous aurons plus de ces observations de Malcolm qui semblaient toujours n’être qu’une extension de Goldblum lui-même. Maintenant, il a été révélé que cela pourrait être plus proche de la vérité que quiconque ne le croyait, car l’acteur avait en fait tout un livre de lignes de dialogue qu’il avait créé pour l’utiliser dans le film.

Le dernier numéro d’Empire Magazine comprend une quantité massive de détails sur les coulisses et d’interviews avec des acteurs avant l’arrivée du blockbuster dino dans les cinémas le 10 juin, et cela comprend une conversation avec l’inimitable Jeff Goldblum. Au cours de l’interview, l’acteur a sorti un petit livre de lignes qu’il a écrites pour son personnage, espérant les glisser dans le film à un moment donné. Alors que certains ont peut-être réussi, il y en a beaucoup d’autres qui ne l’ont pas fait.

« J’ai un livre! » Goldblum a déclaré au magazine. « Oh mon Dieu, j’en ai une tonne. Je vais juste vous en dire un… Nous sommes sur un ordinateur essayant de réparer quelque chose ou autre, et quelqu’un dit, ‘Uh-oh, ça a commencé à clignoter l’Erreur 99.’ Et avant Mamoudou [Athie]Le personnage de arrive et explique, j’allais glisser très vite la phrase ‘Erreur 99 ? Est-ce Barbara Feldon ? Maintenant, Barbara Feldon était un agent dans Get Smart, une série télévisée de 1962 ou quelque chose comme ça, qui jouait l’agent 99. Donc, beaucoup de mes idées ont à voir avec des références totalement hors de propos et sans intérêt ni amusement pour quiconque pourrait peut-être regarder un film, et inapproprié à la scène. Mais ça m’a chatouillé. »

Alors que travailler avec un acteur qui décide d’apporter ses propres répliques à la fête pourrait être un désastre, ce n’était certainement pas le cas pour le réalisateur Colin Trevorrow. L’implication de Goldblum dans le dialogue d’Ian Malcolm était quelque chose que Trevorrow était ravi d’encourager dans le film pour s’assurer que cette fois-ci, Ian Malcolm reviendrait comme un personnage plus inspiré que son court camée dans le film précédent.

« Il apporterait toujours des choses supplémentaires dans son livre qui, oui, étaient souvent des références aux comédies musicales des années 1940, mais il est à la fois hilarant et très puissant », a déclaré Trevorrow. « Ce n’est pas seulement un rôle de comédie. C’est la puissance de sa présence dans ce film que j’aime le plus.

Bryce Dallas Howard, qui revient dans son rôle Monde jurassique personnage de Claire dans le film, est récemment passée à la réalisation, mais même avec cette expérience à son actif, elle n’a travaillé avec personne comme Goldblum en ce qui concerne le nombre de suggestions qu’il a présentées lors de la production du film. Elle a déclaré: «Je n’ai jamais vu personne lancer plus de dialogue que Jeff Goldblum. Il avait littéralement ce morceau de papier avec ces incroyables doublures, et il les rayait tout au long de la journée. Vous savez, certains d’entre eux s’en sortiront et d’autres non. Mais une scène n’est pas une scène sans un bouton Jeff Goldblum.

Jurassic World : Dominion met au monde ses bêtes préhistoriques le 10 juin.





