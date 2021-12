Jeff Garlin est officiellement absent des Goldbergs après des allégations d’inconduite

On dirait Les Goldberg est en baisse d’un acteur majeur. Suite aux récentes allégations contre Jeff Garlin de comportement inapproprié sur le tournage, l’acteur en a maintenant officiellement terminé avec la sitcom. Selon certaines informations, l’acteur ne terminera pas son travail sur la neuvième saison, car son licenciement est effectif immédiatement. On ne sait pas encore comment il sera sorti de la série.

Par date limite, il restait à Garlin au moins un jour de tournage lorsque son emploi du temps a été réduit. Cela est arrivé après la date limite, après qu’un certain nombre de collègues actuels et anciens aient accusé Garlin d’inconduite, avec au moins une personne affirmant que l’acteur était « extrêmement abusif verbalement et émotionnellement ». Une enquête interne a été lancée pour examiner la validité des allégations, et maintenant la décision a été prise pour Garlin de se séparer de Les Goldberg.

Auparavant, Garlin avait confirmé qu’il y avait eu des allégations contre lui dans une interview avec Vanity Fair. L’acteur a nié avoir été inapproprié, du moins intentionnellement, affirmant qu’il essayait seulement d’être « drôle » sur le plateau. Même ainsi, Garlin a également suggéré qu’il y avait des problèmes pour parvenir à un « accord » sur son comportement sur le plateau, mais à l’époque, l’acteur a souligné qu’il n’avait pas été licencié.

« Eh bien, pour être honnête avec vous, il n’y a pas d’histoire », a déclaré Garlin dans l’interview. « Nous avons une divergence d’opinion, Sony et moi-même. D’accord. Mon opinion est que j’ai mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils estiment que cela crée un espace de travail « dangereux ». Maintenant, remarquez, ma bêtise de créer un espace de travail dangereux – je ne comprends pas comment c’est… Je suis toujours une personne gentille et attentionnée. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais ma comédie consiste à soulager la douleur des gens. Pourquoi voudrais-je jamais causer de la douleur à quelqu’un pour rire ? C’est de l’intimidation. C’est juste déplacé.

Il a ajouté: « Nous essayons d’arriver à un endroit où nous parvenons à un accord. Soit je peux me comporter comme [they want] ou non. Nous verrons, mais je ne suis pas viré et je n’ai pas été viré… Quand je tournerai plus de jours, juste pour que ça se passe bien, je ne ferai aucune de mes bêtises ou quoi que ce soit, par respect . »

L’interview de Garlin à Vanity Fair a également détaillé un incident au cours duquel il aurait maltraité un couple marié travaillant comme remplaçants dans l’émission. Un témoin oculaire dit que Garlin n’a pas semblé plaisanter quand il a crié à l’un d’eux : « Pourquoi es-tu toujours sur mon chemin ? Dégage de mon chemin. » Garlin aurait alors dit au mari de la femme: « Dites à votre femme de me foutre de moi. »

À cela, Garlin prétend que c’était une « blague qui a été complètement manquée », insistant sur le fait qu’il aime les deux remplaçants après avoir travaillé avec eux pendant des années. En tout cas, c’est la goutte qui a fait déborder le vase en termes de tolérance des acteurs et de l’équipe à l’égard de Garlin, ce qui a conduit aux plaintes officielles contre lui via les RH. Ce n’est pas encore clair si Les Goldberg sera de retour après la saison 9 pour la saison 10, mais c’est peut-être pour le mieux que Garlin soit parti.





