Jeff et Lauren Lowe des « prédateurs » ont eu des relations sexuelles avec des clients du zoo en utilisant le « Code 69 »

Jeff et Lauren Lowe, anciens propriétaires du célèbre zoo GW de Joe Exotic à Oklahoma, ont été décrits comme des « prédateurs » qui couchaient régulièrement les employées et les clients du parc.

La paire est devenue célèbre l’année dernière Roi Tigre, qui a détaillé leur rachat du zoo de l’ancien partenaire commercial Joe Exotic.

Ils ont ensuite été contraints de céder le site à l’ennemi juré Carole Baskin, unes Jeff volontairement a perdu son Licence d’exposant du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA).

Crédit : Netflix

Dans la nouvelle tranche de les extrêmement populaire documenter-séries, qui a débarqué sur Netflix aujourd’hui, nous ilAr comment Jeff et sa femme utiliserait les clients comme des « jouets sexuels », ayant utilisé un système de code à la radio pour identifier femmes attirantes au zoo.

Parlant de prison, le zoo ancien propriétaire Joe Exotic dit que les Lowes sont « comme deux chiens enragés dans un bocal à poisson rouge ».

« Cela est devenu tellement incontrôlable entre coucher avec le personnel féminin et utiliser nos clients comme jouets sexuels », dit-il.

« Il ne s’agissait pas tigres, il ne s’agissait pas de gérer un zoo. Ce ne sont que des prédateurs. »

Crédit : Netflix

Un nombre de Jeff et Lauren les anciens employés révèlent également cette le couple a utilisé un système « Code 69 », qui, selon l’ancien volontaire Tyrone Jackson, signifie qu’il y a « une jolie fille dans le parc ».

Se souvenir de ce que c’était que de travailler sous leur contrôler, ancien gardien du zoo GW Taryn Walker, saoui: « Jeff et Lauren sont serpent, ils sont très serpent. Ils vous ont presque jeté un sort, vous avez presque subi un lavage de cerveau.

« Si vous ne faites pas attention, nous tout s’est tellement habitué à travailler tellement pour si peu, et nous étions si fatigués, et ils vous feraient en quelque sorte adhérer à leur façon de penser.

« JECela m’a pris du temps, mais je le remarquais toujours à la radio à plusieurs reprises ‘Code 69’.«

Elle continue plus tard : « Ils se présenteraient de l’arrière de leur maison. Une belle femme entrerait et passerait avec Jeff et Lauren regardant à l’intérieur, et ils seraient partis. »

Elle ajoute avec un haussement d’épaules : « Code 69. »

Les Lowes aussi parler de leurs exploits passés, parler du lit alors qu’ils se prélassent avec une femme nommée Sarah Nicole, une danseuse exotique et « amie de la famille » qui dires que le système de code signifie ‘des appâts qui viennent de marcher dans le zoo‘.

« En gros, en gros », acquiesce Jeff, tandis que Lauren admet : « Je suis celui qui choisit les jolies filles.«

Crédit : Netflix

Souriant, Sarah Nicole ajouters : « Elle s’approche et elle obtient qui elle veut.«

Jeff dit plus tard que lui et Lauren « ne faisaient pas de relations », ils « faisaient expériences’.

« La personne était presque anonyme », dit-il des conquêtes précédentes.

« C’était généralement un délit de fuite. »

45secondes.fr a contacté le représentant de Jeff Lowe pour commentaires.

La nouvelle série de Roi Tigre explore non seulement ce qui se passe dans l’industrie américaine des gros chats depuis que Joe Exotic est passé derrière les barreaux, mais revisite également les mystères du passé – y compris ce qui est arrivé à l’ex-mari de Carole Baskin, Don Lewis.

Crédit : Netflix

Il promet également de nouvelles « révélations » alors que la saga ahurissante des gardiens de zoo compétitifs se développe avec une touche sombre.

Un synopsis dit: « Avec Joe Exotic derrière les barreaux et Carole Baskin se rapprochant de la propriété de son zoo peu recommandable, la saga nominée aux Emmy continue son parcours tordu avec Roi Tigre 2 alors que de nouvelles révélations émergent sur les motivations, les histoires et les secrets des propriétaires de grands félins les plus notoires d’Amérique.

« D’anciens ennemis et ennemis, dont Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson reviennent pour une autre saison de meurtre, de chaos et de folie. Vous pensiez connaître toute l’histoire ? Attendez. »