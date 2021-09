Jeff Daniels se souvient de la folie derrière faire de la vitesse et du dumb et du plus stupide la même année

Jeff Daniels fait le tour de la promotion de sa nouvelle série Showtime Rouille américaine en avant-première ce dimanche. Le double vainqueur des Emmy, lorsqu’on lui a demandé comment tout avait commencé, a décomposé ses rôles les plus emblématiques qui ont catapulté sa carrière. Je suis tombé amoureux de lui tout comme Cecilia de Mia Farrow, comme Tom Baxter dans La rose pourpre du Caire. Quand Tom aperçoit Cecilia en train de le regarder sur le grand écran tous les après-midi et décide de sortir du film pour entrer dans le monde réel, c’était magique. Et je ne peux m’empêcher de penser à Pleasantville comme pièce d’accompagnement quand je le vois.

Jeff Daniels a eu un tour dans les dix meilleures listes de films préférés de la plupart des gens. De l’action au drame en passant par la comédie, il a excellé dans tout. L’écouter se remémorer les faits saillants, c’est comme voyager dans le temps. Il réalise son premier blockbuster hollywoodien en 1983 avec Termes d’affection comme Flap. Le film a remporté l’Oscar du meilleur film, réalisateur, scénario, actrice (Shirley MacLaine) et acteur de soutien (Jack Nicholson).

C’est 11 ans plus tard qu’il a eu la chance d’avoir une autre superproduction avec son personnage Harry dans La vitesse. Il a parlé de l’accalmie en disant : « La vitesse était, ‘Obtenez-moi un emploi.’ C’est ce que La vitesse était. [My agent] a dit, ‘Eh bien, nous avons ce script La vitesse, nous vous l’enverrons, mais vous êtes mort à la page 22. Vous et Keanu entrez dans ce bâtiment de 50 étages et vous entrez dans la cage d’ascenseur et vous tombez et mourez.’ J’ai dit : ‘Eh bien, la carrière est en difficulté, mais ce n’est pas si grave, alors je vais passer.’ Et puis ils ont dit : ‘Attends, il y a un nouveau brouillon qui arrive, tu mourras plus tard.’ J’ai dit : ‘Combien de temps plus tard ?’ Il dit, ‘À propos de la page 88.’ ‘J’en suis.’ Je l’ai fait et j’ai duré tout le chemin jusqu’à ce que je rampe par cette fenêtre dans cette maison et que la maison explose. J’ai eu de la chance qu’ils aient fait un autre repêchage. »

C’est difficile à croire, mais cette même année, il a joué un Harry complètement différent dans Bête et encore plus bête. « Je voulais vraiment faire Bête et encore plus bête. La carrière était à un point où je devais prendre l’avion à mes frais et prendre l’avion pour LA et passer une audition pendant deux semaines, et j’allais faire environ cinq films à l’époque. J’avais besoin d’un travail. Mais quand j’ai auditionné pour Bête et encore plus bête, j’ai dit: ‘Je peux le faire. Je sais comment faire ça. Les agents ont hésité à travailler avec Jim parce qu’il est un artiste solo. Comme l’a dit un agent : « Il va vous effacer de l’écran. Et j’ai dit : ‘Ouais, mais j’ai la scène des toilettes, j’ai la langue sur la scène du poteau, j’ai la boule de neige dans la scène de la tête. À moins qu’ils ne coupent ces scènes dans lesquelles Jim n’est pas, je vais marquer.' »

Plus récemment, Daniels est connu pour ses tours en série pour HBO, Showtime, Netflix et Hulu. celui d’Aaron Sorkin La salle de presse c’est là qu’il a décroché son premier Emmy. Il aurait un ensemble assorti pour sa performance en tant que hors-la-loi Frank Griffin dans la série western Impie. En parlant de son équitation, « Finalement, tu vas te faire jeter, et si tu es comme moi, tu vas te casser le poignet, ce que j’ai fait l’avant-dernier jour de tournage. Je me suis fait jeter m’a cassé le poignet, et il est toujours cassé. C’est le poignet que j’utilisais pour tenir l’Emmy.

Vous pouvez suivre son prochain voyage aux côtés de Maura Tierney, Bill Camp, David Alvarez, Alex Neustaedter et Rob Yang dans Rouille américaine. La série suit un chef de police compliqué et compromis Del Harris (Daniels) dans une ville de Rust Belt dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. Assistez à la première dimanche sur Showtime. Cette nouvelle vient de Entertainment Weekly.

Sujets : Vitesse, stupide et stupide