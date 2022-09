Jeff Daniel Phillips parle de jouer le nouvel Herman dans The Munsters Reboot

Nous approchons de la sortie de Les Munsters, un tout nouveau film réinventant la famille classique des monstres de la télévision. Du scénariste-réalisateur Rob Zombie, le casting du film comprend Jeff Daniel Philips jouant une nouvelle version de Herman Munster aux côtés de Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily. Dan Roebuck joue également le rôle de grand-père, alias The Count, le film se concentrant sur la façon dont Herman et Lily se sont rencontrés à l’origine.





Dans une nouvelle interview avec Geek Vibes Nation pour promouvoir le film, Phillips a expliqué ce que c’était que de jouer le rôle d’Herman. Il a commenté comment Herman a reçu le cerveau d’un comédien de stand-up lors de sa création, et Phillips s’est inspiré de sa propre histoire de clown pour jouer le rôle. En même temps, il y avait beaucoup d’inspiration dans la version originale d’Herman de l’émission télévisée.

« C’est, vous savez, vous l’abordez comme n’importe quel personnage. Vous essayez de tirer certaines choses de la série. En grandissant, j’étais définitivement un wisecracker, un clown de classe, donc je pouvais en tirer. Mais, oui, nous étions en nous basant sur l’émission de télévision emblématique, nous avons donc essayé de le faire nous-mêmes, de créer notre propre version du personnage emblématique. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de moi là-dedans.





Jeff Daniel Phillips joue un jeune Herman

Une différence clé entre cette nouvelle version de Herman Munster et l’original joué par Fred Gwynne est que Phillips joue une version plus jeune du personnage. En effet, le film est une histoire d’origine qui montre comment Lily et Herman tombent amoureux, alors que leur relation était établie depuis longtemps dans l’émission télévisée originale. Comme l’explique Phillips, son Herman essaie toujours de comprendre qui il est après avoir récemment été créé dans un laboratoire.

« Il a l’impression qu’il essaie de comprendre qui il est, et ces choses viennent juste à son cerveau. Et il ne peut pas, vous savez, il est toujours étonné parce qu’il vient d’être créé et il essaie de tout comprendre, contrairement à la télévision Herman, qui est fantastique. Fred Gwynne est le maître. Mais il était plus établi. Il était marié, il avait un travail, il avait un enfant. Cet Herman essaie de comprendre. Il essaie de trouver sa voix. viennent à lui. Il connaît les blagues, il est dans ce gros corps musclé qu’il n’a jamais eu auparavant. »

Les Munsters sera diffusé sur Netflix le 27 septembre 2022. Ce jour-là, il sera également disponible à l’achat sur Blu-ray, DVD et numérique. Vous pouvez consulter une bande-annonce complète ainsi que le synopsis du film ci-dessous.