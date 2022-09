Jeff Bridges n’a pas l’intention de prendre sa retraite après avoir vaincu le cancer

Acteur vétéran Ponts Jeff peut-on voir ces jours-ci jouer dans la série FX Le vieil homme qui a obtenu un deuxième renouvellement de saison après que la saison 1 ait été un succès. Où exactement il commence à apparaître ensuite n’est pas tout à fait clair pour l’acteur pour le moment, mais il ne voit pas la retraite à l’horizon. C’est peut-être parce qu’il s’amuse avec Le vieil homme après avoir compris que sa carrière était déjà terminée il n’y a pas si longtemps.





En octobre 2020, Bridges a annoncé publiquement qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome et qu’il suivrait des traitements de chimiothérapie. En septembre 2021, il avait fait des progrès remarquables dans son combat, annonçant que son cancer était en rémission. Le vieil homme marque le retour d’acteur de Bridges après sa bataille, et dans une nouvelle interview avec Variety, l’acteur explique pourquoi il ne se voit pas prendre sa retraite de si tôt, même s’il joue un agent à la retraite de la CIA dans la série.

« Je pensais qu’après ma maladie, je ne savais pas si j’allais retourner au travail. Je pensais que je prenais ma retraite, très sérieusement. Et je ne sais pas. Vous savez, mon père a travaillé jusqu’à la fin. Je ne sais pas, je laisse juste ça à la façon dont ça marche. Je ne suis pas sûr. »

Bridges a également parlé de décrocher le rôle principal dans Le vieil homme. Admettant qu’il hésitait à s’aventurer dans le travail sur petit écran, Bridges dit qu’il s’est engagé après avoir remarqué la qualité des autres émissions de télévision de ces dernières années, et c’est une décision dont il est très heureux maintenant.

« Au départ, j’ai résisté à la télévision. Mon père, Lloyd Bridges, avait fait plusieurs émissions de télévision, et j’ai vu à quel point il était un peu frustré par la rapidité avec laquelle les émissions étaient tournées, et comment ils ne pouvaient pas accorder autant d’attention aux détails et ainsi Mais ensuite j’ai commencé à regarder tout ce super contenu qui sort du tube ces jours-ci. Et j’ai pensé « C’est quelque chose à explorer » et je suis content de l’avoir fait parce que je n’ai pas été déçu. Il n’y avait vraiment aucune différence dans la réalisation de la série qu’il n’y avait de films. »





Une deuxième saison de The Old Man Is Coming

Créé par Jonathan E. Steinberg et Robert Levine, Le vieil homme a fait ses débuts sur FX en juin. Outre Bridges, la série met en vedette John Lithgow, EJ Bonilla, Bill Heck, Leem Lubany, Alia Shawkat, Gbenga Akinnagbe et Amy Brenneman. La série suit Bridges en tant qu’ancien agent de la CIA dont la vie tranquille est interrompue lorsqu’elle est ciblée par des assassins, le forçant à sortir de sa retraite et à utiliser ses anciennes compétences. Bridges a également parlé de ce qui l’attirait dans le personnage qu’il joue dans la série.

« Eh bien, je jouais un ancien agent de la CIA et ces gars sont probablement les meilleurs acteurs du monde. Ils jouent pour leur vie. Alors j’ai dit: » Oh, c’est quelque chose que nous avons en commun. Et nous avons eu beaucoup de chance d’avoir Christopher Huddleston, qui était un agent de la CIA [advising the show.] Il pourrait vraiment m’apprendre tous les tenants et les aboutissants de cela. Et puis, même si l’histoire était intéressante, c’était vraiment l’écriture, vous savez, John Steinberg et Warren Littlefield, j’étais fan de différentes choses qu’ils avaient faites. Et le genre de casting dont ils parlaient, c’était un ensemble qui a commencé à se mettre en place. »

Le vieil homme a été renouvelé pour une deuxième saison au début de la première saison sur FX. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.