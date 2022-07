Jeff Bridges dit que travailler sur Iron Man l’a rendu « absolument fou »

Quand Marvel Studios est sorti Homme de fer en 2008, personne ne savait où cela finirait par mener, y compris beaucoup de ceux qui ont joué dans le film. L’un de ceux qui sont apparus dans ce premier film MCU était Jeff Bridges, qui jouait le méchant Obadiah Stane, et récemment, le lauréat d’un Oscar s’est souvenu de son temps à travailler sur le film, le qualifiant de « merveilleuse expérience » mais aussi qui l’a conduit « absolument fou » grâce aux nombreuses réécritures de scripts et changements de dernière minute. S’adressant à Vanity Fair, Bridges a déclaré:

«Wow, Jon Favreau mec, quel réalisateur, quel grand cinéaste. C’était la première aventure de Marvel dans la réalisation de films. C’était tellement chanceux d’avoir Jon et Downey là-bas, parce qu’ils le sont tous les deux, ce sont d’excellents improvisateurs, et nous avons passé quelques semaines à travailler sur le scénario et à répéter ensemble, car nous n’aimions pas le scénario original et nous avons pensé ‘Oh oui, nous avons corrigé ceci, corrigé cela.’ Et puis est arrivé le premier jour de tournage, et Marvel a en quelque sorte rejeté notre scénario sur lequel nous travaillions en disant: ‘Non, ce n’est pas bon. Ça doit être ceci et cela. Et donc il y avait beaucoup de confusion sur ce qu’était notre script, ce que nous allions dire, vous savez ? Et nous passions des heures dans l’une de nos bandes-annonces à passer en revue les lignes et à dire « Oh, tu joues mon rôle ou je jouerai ton rôle », à explorer comment nous allons le faire. Jon disait : ‘Oh, je connais un écrivain. Laissez-moi voir s’il a peut-être des idées…’ Pendant ce temps, l’équipe est sur la scène sonore, tapant du pied en disant : ‘Quand allons-nous lancer ce truc ?’ Et ça m’a rendu complètement fou jusqu’à ce que je fasse un léger ajustement dans mon cerveau et cet ajustement était ‘Jeff, détends-toi. Vous faites un film étudiant de 200 millions de dollars. Détends-toi et amuse-toi.’ Et ça a fait l’affaire parce qu’ici, je peux jouer avec ces deux artistes incroyables et juste jammer, et c’est ce que nous avons fini par faire. Et moi, pour mon argent, c’est le meilleur film Marvel. Je sais que je suis partial, bien sûr. Mais mec, j’ai pensé que c’était une expérience merveilleuse.