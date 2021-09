Jeff Bridges a révélé que son cancer était en rémission

Le célèbre acteur oscarisé, Jeff Bridges, a partagé une nouvelle mise à jour sur son état de santé avec ses fans en révélant que son cancer est entré en rémission, ainsi qu’en partageant quelques mots sur son expérience personnelle avec Covid-19, bien que tout semble pour indiquer qu’il est stable pour le moment.

En octobre dernier, Bridges a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome, partageant une photo de son crâne rasé sur ses réseaux sociaux. Depuis, l’acteur est resté discret sur l’évolution de sa santé.

À travers son blog personnel, Bridges a soumis une nouvelle lettre écrite de sa propre main dans laquelle il écrit ce qui suit : « Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis. Mon cancer est en rémission. La masse de neuf pouces sur douze s’est rétrécie à la taille d’une bille. »

Dans le même communiqué, Bridges souligne que son cas Covid est déjà dans le reflet du rétroviseur. « Covid m’a botté les fesses très fort mais je suis vacciné deux fois et je me sens beaucoup mieux maintenant. J’ai entendu dire que le vaccin peut aider les gens sur une longue distance. C’est peut-être la cause d’une amélioration rapide », a-t-il commenté.

Bridges conclut en appréciant grandement l’aide de son physiothérapeute pendant le temps où l’utilisation d’un réservoir d’oxygène était nécessaire. La carrière de Jeff Bridges est sans aucun doute l’une des plus variées et des plus polyvalentes d’Hollywood. Certains fans de bandes dessinées se souviendront de lui sur des cassettes comme « Iron Man » en tant qu’Obadiah Stane, officiellement le premier méchant du MCU.

Avec des crédits dans plus de 100 films, le plus célèbre et le plus durable de toute sa carrière d’acteur est peut-être « The Big Lebowski », un film écrit et réalisé par les frères Joel et Ethan Coen dans lequel il a donné vie à « The Dude », un type de vie insouciant dont le manque d’occupation et de responsabilité fait de lui la cible d’un grand gâchis.

« The Big Lebowski » possède actuellement un statut culte, qui est principalement attribué au travail de Bridges aux côtés de John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi et John Turturro, qui a joué en 2019 dans le spin-off « The Jesus Rolls ».