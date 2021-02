Jeff Bezos quittera ses fonctions de PDG d’Amazon au troisième trimestre 2021, pour être remplacé par Andy Jassy

03 févr.2021 11:26:08 IST

Jeff Bezos, qui a fondé Amazon en tant que librairie en ligne et en a fait un géant du shopping et du divertissement, quittera plus tard cette année son poste de PDG, rôle qu’il occupe depuis près de 30 ans, pour devenir président exécutif, a annoncé mardi la société. Bezos, 57 ans, sera remplacé cet été par Andy Jassy, ​​qui dirige l’activité de cloud computing d’Amazon. Dans un article de blog aux employés, Bezos a déclaré qu’il prévoyait de se concentrer sur les nouveaux produits et les premières initiatives en cours de développement chez Amazon. Il a dit qu’il aurait plus de temps pour des projets parallèles, y compris sa société d’exploration spatiale Blue Origin, ses initiatives philanthropiques et la supervision du Washington Post, dont il est propriétaire.

Bezos, qui est le plus grand actionnaire de la société, aura toujours une large influence sur Amazon.

« Jeff ne va vraiment nulle part », a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’un appel avec des journalistes. «Il s’agit davantage d’une restructuration de qui fait quoi.»

Lancé en 1995, Amazon était un pionnier de la livraison rapide et gratuite qui a séduit des millions d’acheteurs qui utilisaient le site pour acheter des couches, des téléviseurs et à peu près tout le reste. Sous Bezos, Amazon a également lancé le premier lecteur électronique qui a été massivement accepté, et son appareil d’écoute Echo a fait des assistants vocaux un spectacle courant dans les salons.

Enfant, Bezos était intrigué par les ordinateurs et intéressé par la construction d’objets, tels que les alarmes qu’il avait truquées dans la maison de ses parents. Il a obtenu un diplôme en génie électrique et en informatique à l’Université de Princeton, puis a travaillé dans plusieurs entreprises de Wall Street.

Il a quitté son emploi chez DE Shaw pour démarrer une entreprise de vente au détail en ligne – bien qu’au début, il ne savait pas quoi vendre. Bezos a rapidement déterminé qu’une librairie en ligne résonnerait avec les consommateurs. Lui et son désormais ex-femme, MacKenzie Scott, qu’il a rencontrés à DE Shaw et épousé en 1993, ont entrepris un road trip à Seattle – une ville choisie pour son abondance de talents technologiques et sa proximité avec un grand distributeur de livres à Roseburg. Oregon.

Pendant que Scott conduisait, Bezos a rédigé le plan d’affaires de ce qui allait devenir Amazon.com. Bezos a convaincu ses parents et quelques amis d’investir dans l’idée, et Amazon a commencé à opérer dans le garage de Seattle de Bezos le 16 juillet 1995.

Amazon est allé bien au-delà de la vente de livres de poche. Elle produit maintenant des films, fabrique des canapés, possède une chaîne d’épicerie et envisage même d’envoyer des satellites dans l’espace pour diffuser le service Internet vers la Terre. L’entreprise est l’une des plus précieuses au monde, d’une valeur de près de 1,7 billion de dollars.

Pendant la pandémie, Amazon a été l’un des rares détaillants à en bénéficier, les acheteurs restant à l’écart des centres commerciaux et faisant leurs achats depuis leur téléphone. Le même jour qu’Amazon a annoncé que Bezos démissionnerait, la société a déclaré avoir réalisé un bénéfice record au cours des trois derniers mois de 2020 et que ses revenus trimestriels ont dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois.

Les richesses de Bezos ont également grossi: sa participation dans Amazon vaut actuellement environ 180 milliards de dollars. Pendant des années, il est resté dans les coulisses, dirigeant l’entreprise. Plus récemment, il est parfois passé sous les projecteurs, se présentant à des avant-premières de films et à des soirées hollywoodiennes.

En 2019, il a annoncé qu’il divorçait de Scott dans un tweet, juste avant que le National Enquirer ne publie un article de couverture disant que Bezos avait une liaison avec un ancien animateur de télévision. Scott a reçu une participation dans Amazon après le divorce d’une valeur de près de 40 milliards de dollars à l’époque. Elle s’est engagée à donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives.

Au fur et à mesure qu’Amazon a grandi, il en va de même pour le contrôle. Amazon et d’autres géants de la technologie bénéficient d’une réglementation légère et d’un statut de star à Washington depuis des décennies, mais les appels à une plus grande réglementation se multiplient. Un rapport du comité judiciaire de la Chambre en octobre appelait à la possibilité de démanteler Amazon et d’autres, ce qui rendrait plus difficile pour eux l’acquisition d’entreprises et imposerait de nouvelles règles pour protéger la concurrence.

Bezos est l’un des derniers fondateurs d’une grande entreprise technologique à être encore PDG. Les fondateurs de Google, Oracle et Microsoft ont tous démissionné de la tête des entreprises qu’ils ont créées. Facebook est toujours dirigé par le co-fondateur Mark Zuckerberg.

Jassy, ​​le remplaçant de Bezos, est un dirigeant d’Amazon de longue date, qui travaille dans l’entreprise depuis 1997. L’entreprise de cloud computing qu’il dirige alimente le site de streaming vidéo Netflix et de nombreuses autres entreprises, et c’est devenu l’activité la plus rentable d’Amazon.

«Il est profondément ancré dans la technologie et un cadre très expérimenté à part entière», a déclaré l’analyste de Gartner Ed Anderson.

Mais il devra également faire face à de nombreux défis.

«La taille d’Amazon met certaines industries mal à l’aise, certains gouvernements mal à l’aise et Andy Jassy devra faire face aux conséquences», a déclaré Anderson. «Ce sera une partie de la nouvelle ère de son leadership.»

.

