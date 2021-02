Jeff Bezos quitte Amazon: que réserve l’avenir de l’entreprise sous une nouvelle direction?

08 févr.2021 12:44:09 IST

Jeff Bezos a annoncé il quittera ses fonctions de directeur général d’Amazon dans le troisième trimestre 2021. Le fondateur du géant de la vente en ligne passera les rênes à Andy Jassy, qui dirige actuellement l’aile cloud computing d’Amazon.

L’annonce intervient après une année 2020 extrêmement réussie pour Amazon malgré (ou peut-être à cause de) la pandémie COVID-19, avec un flux de trésorerie opérationnel en hausse de 72% par rapport à l’année précédente à 66,1 milliards de dollars américains et des ventes nettes en hausse de 35% à 386,1 milliards de dollars américains.

Amazon a son lot de détracteurs, les critiques soulignant les préoccupations concernant les conditions de travail, la minimisation fiscale, les pratiques anticoncurrentielles et la confidentialité. Mais sa taille énorme et sa croissance phénoménale continue en font une force avec laquelle il faut compter.

Comment Amazon est-il arrivé à ce poste et que réserve l’avenir sous une nouvelle direction?

Comment tout a commencé

Il y a près de 27 ans, en 1994, Bezos a quitté son poste de vice-président senior pour un hedge fund et a lancé un librairie en ligne dans son garage. À l’époque, l’utilisation d’Internet pour la vente au détail n’en était qu’à ses débuts.

Bezos a décidé que les livres étaient un produit idéal pour vendre en ligne. À l’origine, la nouvelle entreprise s’appelait Cadabra, mais Bezos l’a rapidement transformée en Amazon et a emprunté 300 000 € US à ses parents pour faire démarrer les choses.

Les livres se sont avérés populaires auprès d’un nombre croissant d’acheteurs en ligne, et Bezos a commencé à ajouter d’autres produits et services à l’inventaire d’Amazon, notamment des liseuses, des tablettes et d’autres appareils. Aujourd’hui, Amazon réalise principalement ses revenus grâce au commerce de détail, aux services Web et aux abonnements.

La montée et la montée d’Amazon

Amazon est maintenant l’un des entreprises les plus précieuses dans le monde, évalué à plus de 1,7 billion de dollars américains. C’est plus que le PIB de tout sauf 10 des pays du monde. C’est aussi le plus gros employeur parmi les entreprises technologiques par une large marge.

La clé de la domination d’Amazon a été une expansion constante. Après être passé aux liseuses électroniques et aux tablettes, il s’est étendu plus largement aux produits et services technologiques.

L’expansion ne s’est pas encore arrêtée, et Les gammes de produits d’Amazon comprennent désormais les médias (livres, DVD, musique), les articles de cuisine et de restauration, les jouets et les jeux, la mode, les produits de beauté, la gastronomie et l’épicerie, la rénovation et le jardinage, les articles de sport, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les services financiers et plus encore.

Plus récemment, Amazon s’est développé dans la brique et le mortier, annoncé par son achat de la chaîne Whole Foods en 2017, la création de ses propres magasins high-tech tels que Amazon Go, et ses services sophistiqués de distribution et de livraison tels que Amazon Prime.

Amazon est devenu de plus en plus intégré verticalement, ce qui signifie qu’il ne vend plus simplement le produit des autres, mais fabrique et vend le sien. Cela donne à l’entreprise une position de domination extrême sur le marché.

Critique

Amazon est extrêmement populaire auprès des clients, mais a suscité les critiques des défenseurs des fournisseurs, des syndicats de travailleurs et des gouvernements.

Les questions de relations professionnelles, telles que des salaires équitables, des pratiques de travail dangereuses et des exigences irréalistes, apparaissent comme le domaine de préoccupation le plus courant. Un 2019 Rapport britannique a trouvé:

Amazon n’a pas de politique sur le salaire vital et ne fait aucune mention du salaire suffisant pour couvrir les besoins de base des travailleurs dans son code fournisseur.

D’autres préoccupations concernent les allégations conditions de travail dangereuses et politiques de «dénonciation».

En mars 2020, alors que le COVID-19 commençait à s’imposer, les travailleurs ont affirmé avoir été licenciés pour avoir exprimé des inquiétudes concernant des conditions de travail sûres. Tim Bray, vice-président d’Amazon et ingénieur vétéran démissionné par solidarité et neuf sénateurs américains ont émis un lettre ouverte à Bezos, en quête de clarté autour des licenciements.

Plus critiques générales de la culture d’entreprise ont fait surface au fil des ans, concernant des pauses de travail insuffisantes, des demandes irréalistes et des «abattages» annuels du personnel – dénommés «darwinisme délibéré».

Un autre courant de critiques concerne la taille du marché d’Amazon et les lois antitrust. Lois antitrust existent pour empêcher les grandes entreprises de créer des monopoles. Amazon présente un défi, car il s’agit d’un fabricant, d’un détaillant en ligne et d’un marché où d’autres détaillants peuvent vendre des produits aux consommateurs.

Les problèmes de confidentialité ont également tourmenté Produits Amazon tels que les haut-parleurs intelligents Echo, les caméras pour la maison Ring et les vérificateurs d’identité à balayage de paume Amazon One

La politique de confidentialité d’Amazon Web Services dit tout ce qu’il faut.

Enfin, le montant de impôt sur les sociétés qu’Amazon paie en Australie a été remis en question. La société a utilisé une gamme de tactiques pour réduire légalement les impôts sur le revenu qu’elle paie dans le monde entier.

Quel avenir pour Amazon dans un monde post-COVID?

Qu’est-ce qui changera chez Amazon lorsque Bezos démissionnera? Il est peu probable que nous assistions à un changement radical à court terme. D’une part, Bezos ne part pas entièrement – il restera impliqué en tant que «président exécutif». D’autre part, son successeur, Andy Jassy, ​​est chez Amazon depuis 1997.

Jassy est à la tête d’Amazon Web Services (AWS) et déjà l’une des personnes les plus importantes de l’industrie technologique. AWS a été à l’avant-garde de la simplification des services informatiques, de la révolution du cloud computing et de l’influence sur la manière dont les entreprises achètent la technologie.

La longue histoire de Jassy, ​​sa connaissance intime de l’organisation et son expertise technologique seront sans aucun doute une bonne place pour Amazon.

Cependant, il fait face à une entreprise monumentale. Jassy héritera de la responsabilité de plus d’un million d’employés, vendant des millions de produits et services différents.

Son expertise en IA et en apprentissage automatique chez AWS sera de plus en plus importante au fur et à mesure un plus grand rôle dans les opérations d’Amazon – pour tout, depuis l’optimisation des entrepôts et donner de meilleurs résultats de recherche à prévisions commerciales et surveillance personnel de l’entrepôt et chauffeurs-livreurs.

Les verrouillages physiques et l’accélération en ligne induits par la pandémie COVID-19 ont fourni les conditions idéales pour une entreprise qui a été appelée « le magasin de tout». Les partisans et les critiques regarderont avec intérêt pour voir si cela est toujours vrai dans un environnement post-COVID.

Louise Grimmer, Maître de conférences en marketing de détail, Université de Tasmanie; Gary Mortimer, Professeur de marketing et comportement des consommateurs, Université de technologie du Queensland, et Martin Grimmer, Professeur de marketing, Université de Tasmanie

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

