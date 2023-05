Jeff Bezos profite déjà de son mégayacht aux Baléares : le feuilleton à 500 millions de dollars se termine

Jeff Bezos peut déjà se réjouir de sa dernière excentricité. Le fondateur d’Amazon, dont la fortune estimée par Forbes atteint 137 000 millions de dollars, a déboursé 500 millions de dollars mettre la main sur l’un des plus grands voiliers du monde. Le bateau, qui est déjà en sa possession, a dû parcourir un chemin long et controversé avant d’atteindre un port sûr.

Partant du principe qu’acheter un bateau de plaisance n’est pas aussi simple qu’acheter une voiture (bien qu’acheter une voiture en ces temps n’est pas non plus une fête), le caprice de Bezos a été construit sur mesure par l’une des entreprises les plus réputées du secteur. . Nous parlons d’Oceanco, qui pour concrétiser ce projet ambitieux, a eu recours à différentes installations situées aux Pays-Bas.

C’est ainsi que ce projet s’est développé

Peut-être pour célébrer qu’il est devenu la personne la plus riche de l’histoire moderne, l’homme d’affaires aurait commandé le voilier en 2018, mais la nouvelle n’a commencé à circuler que des années plus tard, spécifiquement en 2021. À cette époque, des médias tels que Bloomberg se sont fait l’écho des premiers détails divulgués et ont qualifié les mouvements de l’industrie de « farouchement secrets ».

Cependant, une chose semblait être très claire : l’industrie du bateau de luxe avait commencé à se développer au milieu de la pandémie. Les commandes de yachts avaient augmenté à tel point qu’il était presque impossible d’obtenir des chantiers navals disponibles pour les construire, même en payant des millions pour eux. Le projet Bezos, tel qu’il avait commencé auparavant, était sur la bonne voie.

Les problèmes, cependant, viendraient plus tard. Oceanco voulait achever la majeure partie de la construction du yacht, connu en interne sous le nom de Y721 et plus tard « Koru », à son Chantier naval d’Alblasserdam, aux Pays-Bas. Les plans initiaux du projet prévoyaient l’assemblage de trois énormes mâts d’environ 70 mètres de haut chacun, mais ils se heurtaient à un obstacle majeur : le yacht ne pourrait pas passer sous le pont He Def.

Pont He Def

Oceanco n’a pas eu de meilleure idée que de présenter une pétition au conseil municipal pour démanteler temporairement la partie supérieure du pont. Si les autorités donnaient le feu vert, le bateau pourrait prendre la mer pour rencontrer son propriétaire plus tard. Eh bien, les choses n’étaient pas si simples. Le pont était considéré comme un monument historique du lieu que même le conseil municipal lui-même avait promis de protéger.

Le He Def avait été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après sa dernière restauration en 2017, il a été convenu de ne plus y toucher. Plus tôt cette année, des rumeurs de travaux pour enlever le pont sont arrivées aux oreilles des habitants, qui ont rapidement adopté une attitude de protestation.

De nombreux habitants ont commencé à s’organiser via des groupes Facebook pour lancer des œufs sur le yacht en question s’il tentait de traverser le pont. Le rejet de la demande d’Oceanco est même allé plus loin. « Allons-nous nous incliner devant Jeff Bezos juste pour lui donner son bateau de plaisance ? », a déclaré Paul van de Laar, responsable du département d’histoire de l’Université Erasmus de Rotterdam, au Financial Times.

Avec tant de voix contre elle, l’entreprise a reculé et a cessé ses tentatives pour convaincre les autorités de démanteler le pont historique. En vertu de la législation néerlandaise sur la liberté d’information, Trouw a consulté des documents indiquant qu’Oceanco avait changé d’avis en raison de la risques d’actes de vandalisme contre le yacht, une situation qui menaçait la sécurité de ses employés.

Le constructeur a choisi de terminer la construction du yacht à Greenside, à quelques kilomètres de là. En août de l’année dernière, avant l’aube et dans un silence complet, Oceanco a déplacé le navire d’un chantier naval à l’autre sans les mâts, c’est-à-dire sans les éléments qui l’empêchaient de traverser He Def. Là, précisément, les derniers travaux de construction ont été achevés jusqu’à sa livraison à son nouveau propriétaire au premier trimestre de cette année.

Le deuxième plus grand voilier du monde

Koru, d’une longueur de 127,1 mètres, est considéré comme le deuxième plus grand voilier au monde. Il se trouve derrière le voilier A du milliardaire russe Andrey Melnichenko, qui a 142,8 mètres de longueur, mais qui en 2022 a été confisqué en Italie, selon The Guardian. Le bateau de Bezos présente un design conservateur avec une coque sombre qui contraste avec les mâts blancs.



Abeona

Le yacht a un système de propulsion hybride. S’il fait beau, vous pouvez naviguer à l’aide de vos voiles. Mais si vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire, un moteur hybride (diesel) entre en jeu qui fait bouger les hélices. Malheureusement, il n’y a pas plus de détails sur la technologie à bord du nouveau navire de Jeff Bezos ou sur les commodités dont lui et ses invités pourront profiter. On sait cependant qu’il ne possède pas d’héliport.

Bien que ce dernier ne sera pas un problème pour l’employeur. Koru naviguera accompagné d’un navire de soutien appelé Abeona. C’est un « yatito » de luxe de 75 millions de dollars qui, en plus d’un héliport, disposera de suffisamment d’espace pour transporter et déployer des bateaux auxiliaires, des jet-skis, du matériel de plongée et même des mini-sous-marins. Autrement dit, un centre de loisirs de 75 mètres capable de transporter jusqu’à 40 personnes.

La dernière chose que l’on sait, c’est que Koru est déjà opérationnel à 100 %. En fait, Jeff Bezos et sa petite amie, Lauren Sanchez, décroche le New York Post, ont été vus en train de profiter du bateau au large des côtes espagnoles, dans la mer des Baléares de la péninsule ibérique. Pour le moment, Abeona n’a pas été vu en action, mais tout semble indiquer que le feuilleton sur les yachts du fondateur d’Amazon est terminé.

