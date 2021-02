Jeff Bezos démissionne de son poste de PDG d’Amazon: comment il a transformé une plateforme de vente de livres en ligne en un «  magasin de tout  » de 1,7 billion de dollars

03 févr.2021 10:58:36 IST

Lorsque Jeff Bezos a fondé un libraire en ligne nommé Amazon en 1994, il a déclaré que la question qui lui était posée le plus fréquemment était: «Qu’est-ce qu’Internet?»

Bezos a répondu en transformant Amazon en un monstre de 1,7 billion de dollars qui a vendu tellement d’articles différents en ligne qu’il est devenu connu comme «le magasin de tout». Dans le processus, il a bouleversé le secteur de la vente au détail, a transformé Amazon en un géant de la logistique et s’est développé dans le cloud computing, le divertissement en streaming et les appareils alimentés par l’intelligence artificielle. Pendant un certain temps, il a été la personne la plus riche du monde.

Mardi, Bezos, 57 ans, a déclaré que sa course au sommet de la société basée à Seattle était terminée.

Alors qu’Amazon publiait son dernier ensemble de résultats financiers à succès, Bezos a déclaré qu’il prévoyait de passer les rênes cet été et de passer au poste de président exécutif. Andy Jassy, ​​53 ans, PDG de la division cloud computing d’Amazon, sera promu à la tête de toute l’entreprise. Le changement sera effectif au troisième trimestre, qui débutera en juillet.

«Même si je claque toujours dans le bureau, je suis enthousiasmé par cette transition», a écrit Bezos dans un e-mail aux employés d’Amazon. En tant que président exécutif, a-t-il déclaré, il entend «concentrer mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives».

Le changement de garde devrait se propager au-delà d’Amazon, que Bezos incarne depuis plus de deux décennies. Son impact sur les entreprises américaines et sa refonte de la façon dont les marchandises sont vendues ont fait de lui l’un des chefs d’entreprise et de technologie les plus influents au monde, ainsi que les fondateurs d’Apple et de Microsoft, Steve Jobs et Bill Gates. La richesse personnelle de Bezos a également grimpé à 188 milliards de dollars, dépassé le mois dernier par Elon Musk.

Ces dernières années, Bezos s’était éloigné d’une grande partie des activités quotidiennes d’Amazon, déléguant ces responsabilités à deux principaux députés, dont Jassy. Il s’était plutôt concentré sur l’avenir d’Amazon et sur des projets personnels. En 2013, il a acheté le Washington Post, et a déclaré qu’il dépensait plus d’un milliard de dollars par an pour Blue Origin, son agence de voyage dans l’espace.

Il y a deux ans, il a également divorcé et est devenu un incontournable des tabloïds, qui ont jailli de sa vie sociale de plus en plus visible, y compris sur des superyachts appartenant à des milliardaires comme Barry Diller.

Mais la pandémie a ramené Bezos dans les opérations quotidiennes d’Amazon au printemps dernier. Alors qu’Amazon était aux prises avec un flot de demande de commerce électronique, de troubles du travail et de problèmes de chaîne d’approvisionnement provoqués par le coronavirus, Bezos a tenu des appels quotidiens pour aider à prendre des décisions concernant les stocks, a parlé aux responsables gouvernementaux et a rendu une visite très médiatisée à l’un des sites d’Amazon. entrepôts.

Amazon s’est maintenant stabilisé et sa croissance a augmenté, car de plus en plus de personnes se sont tournées vers le commerce électronique et le programme d’expédition rapide Prime de l’entreprise, qui compte plus de 150 millions de membres. Amazon a enregistré mardi un chiffre d’affaires record de 125,6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, tandis que les bénéfices ont plus que doublé pour atteindre 7,2 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. C’était la première fois que l’entreprise dépassait les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires en un seul trimestre.

Amazon ne montre aucun signe de retrait de son ambition de pénétrer plus de recoins de l’économie. Lors d’un appel avec des analystes en investissements, Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré que la société avait «pré-investi» avant que la croissance future ne porte ses fruits. Il a déclaré qu’Amazon continuerait à dépenser davantage pour l’infrastructure de cloud computing et l’épicerie, et étendrait ses opérations logistiques – en particulier son réseau de livraison du dernier kilomètre en croissance rapide, qui dépend d’un demi-million de chauffeurs contractuels pour livrer les colis.

Bezos ne devrait pas disparaître d’Amazon. «Jeff ne va vraiment nulle part», a déclaré Olsavsky, ajoutant que le changement était «davantage une restructuration de qui fait quoi».

Bezos restera le plus grand actionnaire d’Amazon – il détient 10,6% de la société, selon les documents déposés – et restera au conseil d’administration.

Son départ en tant que PDG était «une décision personnelle pour lui», a déclaré Olsavsky. «Le rôle de PDG dans un endroit comme Amazon est un rôle global, et il ne laisse que peu de temps pour d’autres choses.»

D’autres fondateurs d’entreprises Internet qui sont devenues les plus grands gardiens numériques du monde se sont également retirés de leurs responsabilités quotidiennes à mesure que leur fortune augmentait et qu’ils consacraient plus d’énergie à des projets personnels. En 2019, Larry Page et Sergey Brin, les étudiants diplômés de Stanford qui ont fondé Google, ont quitté leurs fonctions de direction au sein de la société mère de Google, Alphabet. Ils ont remis les rênes à un protégé, Sundar Pichai.

Alors que Bezos part à un point culminant pour les affaires d’Amazon, l’entreprise fait face à de multiples défis. Amazon fait l’objet d’un examen de plus en plus attentif de la part des législateurs et des régulateurs du monde entier pour savoir s’il exerce injustement son influence.

En novembre, les régulateurs de l’Union européenne ont porté des accusations antitrust contre Amazon, affirmant que l’entreprise avait enfreint les lois sur la concurrence en utilisant sa taille et son accès aux données pour nuire aux petits commerçants qui comptent sur l’entreprise pour atteindre leurs clients. Et plus tôt mardi, Amazon a accepté de payer 62 millions de dollars à la Federal Trade Commission pour régler les accusations selon lesquelles elle aurait refusé de pourboires aux chauffeurs-livreurs entre 2016 et 2019.

Amazon a également été aux prises avec des troubles de la main-d’œuvre croissants alors que son effectif est passé à 1,3 million d’employés. L’année dernière, certains employés des entrepôts de l’entreprise ont exprimé leur gêne face aux conditions de sécurité au milieu de la pandémie, forçant Amazon à entreprendre des actions d’urgence et à embaucher encore plus agressivement. Plus récemment, des travailleurs d’un centre de distribution Amazon à Bessemer, en Alabama, ont tenté de créer un syndicat.

Et la concurrence reste rude. Walmart, le plus grand détaillant du pays et lui-même une force de transformation de l’industrie, a récemment présenté un concurrent d’Amazon Prime appelé Walmart +. Il a réalisé des investissements majeurs dans les talents et la technologie pour suivre le rythme d’Amazon, en achetant Jet.com et un grand nombre d’autres sociétés de commerce électronique.

L’annonce d’Amazon marque la deuxième transition majeure de la direction de l’entreprise au cours de l’année écoulée. En août, Jeff Wilke, PDG de la vaste entreprise de consommation d’Amazon, a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite au début de 2021 après plus de deux décennies au sein de la société. Dave Clark, qui dirigeait les opérations d’exécution et de logistique, a été promu pour le remplacer.

Olsavsky a déclaré qu’Amazon annoncerait le successeur de Jassy à la tête de l’activité cloud dans les mois à venir.

